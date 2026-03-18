[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군가족센터가 2026년 새봄을 맞아 주민 밀착형 가족 지원 서비스를 대폭 강화한다고 18일 밝혔다.

따라서 봉화군은 단편적인 보조금 지원이나 일회성 행사를 탈피하고 영유아기부터 노년기까지 주민의 삶 전반을 아우르는 가족 지원 체계를 구축해 ‘온 가족이 행복한 봉화’로 만들겠다는 방침이다.

봉화군가족센터는 최근 3년간 프로그램 이용자 만족도가 평균 4.8점(5점 만점)을 기록하며 주민 체감형 복지 모델로 자리 잡고 있다.

봉화군가족센터 프로그램의 질적 성장은 수치로도 확인되고 있다.

최근 운영 통계에 따르면 가족센터의 프로그램은 매년 높은 만족도를 기록하며 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

특히 ‘로봇과학교실(4.86점)’과 ‘우리동네 아빠교실(4.91점)’등 부모참여형 프로그램이 대표 사례로 꼽히며 맞춤형 가족교육의 성과를 보여주고 있다.

봉화군은 세대별 맞춤형 가족 교육 체계를 구축하는 데 초점을 두고 다양한 가족 교육을 추진하고 있다.

건강한 부모 역할을 지원하는 아빠 육아 참여 프로그램과 중장년 부부 관계 개선, 노년기 정서지원 프로그램 등을 운영하며 연중 가족 상담과 함께 생애주기별로 단절 없는 가족 복지 서비스를 제공하고 있다.

또 맞벌이 가정 증가로 인한 양육 부담을 덜기 위해 봉화군가족센터의 아이돌봄지원사업이 지역 내 돌봄서비스의 핵심 역할을 하고 있다.

생후 3개월부터 만 12세 이하 아동이 있는 양육 공백 가정을 대상으로 현재 20명의 아이돌보미가 가정을 방문해 돌봄서비스를 제공하고 있다.

특히 올해는 사업비를 전년보다 1억원 증액해 인력확충과 서비스 품질 향상에 나설 계획이다.

봉화군가족센터는 2024년과 2025년 2년 연속 아이돌봄 우수 서비스 제공기관으로 선정되며 돌봄 공백 해소 성과를 인정받고 있다.

봉화군 관계자는 “가족이 행복해야 지역이 건강해질 수 있다”며 “앞으로도 봉화군가족센터를 중심으로 가족교육, 돌봄, 다문화 지원을 유기적으로 연계해 군민 누구나 체감할 수 있는 가족 복지를 확대해 나가겠다”고 말했다.