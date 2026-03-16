[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 감포읍 대본리 옛 대본초등학교 부지에서 문무대왕 해양역사관 준공식을 하고 운영에 들어갔다고 16일 밝혔다.

이날 준공식에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원을 비롯해 도·시의원, 유관기관 관계자와 지역 주민 등 약 300여명이 참석해 역사관 준공을 축하했다.

행사는 신라고취대와 경주시립합창단의 식전 공연을 시작으로 개회, 국민의례, 내빈 소개, 경과보고, 기념사 및 축사, 준공 퍼포먼스, 기념촬영, 전시관 관람 순으로 진행됐다.

경주시는 2015년부터 153억원을 들여 대본초 부지 9000여㎡에 지상 2층 건물로 해양역사관을 건립했다.

1층에는 기획전시실, 다목적실, 카페테리아, 기념품매장 등이 들어섰고 2층에는 문무대왕 역사 전시실, 신라 해양 실크로드 전시실 등 체험형 전시 콘텐츠가 마련됐다.

시는 문무대왕릉 일대의 해양 역사문화 유적을 체계적으로 소개하기 위해 문무대왕 해양역사관을 만들었다.

역사관은 문무대왕릉 성역화 사업의 거점 시설이다.

주낙영 경주시장은 “문무대왕 해양역사관은 문무대왕의 호국정신과 해양정신을 널리 알리는 상징적인 공간”이라며 “문무대왕릉과 감은사지, 이견대 등 동해안 역사 유적을 연결하는 해양문화 관광 거점으로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.