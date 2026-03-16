[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 13일 재학생들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위해 ‘선배들이 돌아왔다 동문 릴레이 취업특강’을 1차로 개최했다.

이번 특강은 졸업생 선배들이 대학을 찾아 후배들에게 병원 현장의 실제 경험과 취업 준비 과정 등을 공유하는 프로그램이다.

부산 대동병원 외과병동에서 근무 중인 임은선 간호사(2025년 2월 졸업)가 강사로 참여해 재학생들과 소통하는 시간을 가졌다.

임 간호사는 특강에서 외과병동 간호사의 실제 업무와 하루 일과, 병원 취업 준비 과정 등을 소개하며 후배들에게 현실적인 조언을 전했다.

특히 외과병동은 수술 환자가 많은 만큼 환자 회전이 빠르고 다양한 임상 경험을 쌓을 수 있어 간호사의 전문성을 높일 수 있다는 점을 강조했다.

또 취업 준비 과정에서 ▲자기소개서 작성 방법 ▲병원 지원 전략 ▲학점 및 어학 준비 ▲실제 병원 근무 환경 등을 설명하며 질의응답을 통해 학생들의 궁금증에 답했다.

임 간호사는 “취업 준비에서 가장 중요한 것은 자신에게 맞는 부서를 찾는 것과 꾸준한 준비”라며 “학점 관리와 자기소개서 준비를 미리 해두면 큰 도움이 된다”고 말했다.

경북보건대 이은직 총장은 “앞으로도 동문과 재학생이 함께 성장할 수 있는 다양한 취업 지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 밝혔다.