AI·디지털 기반 의료산업 혁신 거점 산·학·연·병 19개 주체 협약 체결

[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주가 세계적인 첨단의료복합단지로의 도약을 위해 다양한 주체들과의 협력 네트워크를 구축했다. 우리가 우위를 점한 첨단기술을 기반으로 미국 보스턴, 벨기에 겐트 못지 않은 세계적 클러스터를 만들겠다는 포부다.

원주시는 16일 원주의료기기종합지원센터에서 ‘첨단의료복합단지 원주 지정을 위한 산·학·연·병 민관협력 업무협약식’을 개최했다.

이번 협약식에는 강원특별자치도와 원주시를 비롯해 의료기관인 원주세브란스기독병원·강원특별자치도원주의료원, 보건의료 공공기관인 국민건강보험공단·건강보험심사평가원·국립과학수사연구원·한국보훈복지의료공단·대한적십자사 혈액관리본부가 참여했다.

또한 대학에서는 연세대학교 미래캠퍼스·강원대학교 원주캠퍼스·상지대학교·한라대학교·경동대학교 메디컬캠퍼스가 참여했으며, 지원기관으로는 강원테크노파크·원주의료기기산업진흥원·원주미래산업진흥원, 산업계에서는 강원의료기기산업협회, 지역사회에서는 원주 범시민협의단체 등 총 19개 기관·단체가 함께했다.

원주시는 지난해 수립한 첨단의료복합단지 조성계획 연구용역 결과를 바탕으로 ‘인공지능(AI)·디지털 기반 원주 첨단의료복합단지 추진계획’을 발표했다.

발표에서는 원주가 구축해 온 의료기기 산업 기반에 인공지능과 데이터 기술을 접목해 연구개발, 임상, 사업화가 유기적으로 연결되는 첨단의료산업 혁신 생태계 조성 전략이 제시됐다.

이어 강원의료기기산업협회 허영구 회장이 협약기관을 대표해 ‘원주 첨단의료복합단지 공동 비전 선언문’을 낭독했다. 선언문에는 원주가 축적해 온 의료기기 클러스터와 산·학·연·병의 역량을 결집해 대한민국 의료산업 혁신 거점으로 도약하겠다는 공동 비전이 담겼다.

협약식에서는 19개 기관·단체가 업무협약서에 서명하며 첨단의료복합단지 추진을 위한 민관 협력 체계를 공식화했다.

첨단의료복합단지는 연구개발과 임상, 산업과 사업화가 긴밀하게 연결되는 국가 전략사업으로, 산·학·연·병 협력 구조가 실제로 작동할 수 있는 지역 역량이 중요한 평가 기준으로 작용한다.

원주는 의료기기 산업을 중심으로 기업, 연구 기관, 대학, 병원이 함께 성장하며 의료산업 생태계를 발전시켜 왔다. 또한 인공지능 대전환 사업과 공공 의료데이터 기반 디지털 헬스케어 전략, 반도체 센서 기술 연계, 연구개발특구 및 규제자유특구 지정 등 다양한 정책이 추진되면서 인공지능·디지털 기술 기반 미래 의료산업 발전의 기반을 다져가고 있다.

기존 첨단의료복합단지가 연구개발 지원과 사업화 기능 중심이었다면, 원주는 인공지능·디지털 의료 기술과 산업을 빠르게 연결하는 새로운 의료산업 혁신 거점을 지향하고 있다.

원주시는 이번 협약을 계기로 지역 의료산업 주체들이 참여하는 민관협력 거버넌스를 본격적으로 가동하고, 정책 포럼과 학술 교류, 기업 간담회 등을 통해 첨단의료복합단지 지정 추진을 구체화해 나갈 계획이다.