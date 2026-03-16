정연우 지식재산처 차장이 특허법조약 2차 TF 회의에서 인사말을 하고 있다.
정연우 지식재산처 차장이 특허법조약 2차 TF 회의에서 인사말을 하고 있다.

지식재산처는 16일 14시 정부대전청사(대전 서구)에서 ‘특허법조약(PLT) 2차 TF 회의’를 개최했다.

이번 회의에서는 PLT 가입을 위해 마련한 특허법령 개정(안)·입법계획 공유 및 방식심사·전산시스템 개편 등을 위한 부서별 세부 역할·계획에 대한 논의가 이뤄졌다. TF는 향후 세부 이행과제 검토를 중심으로 논의를 이어갈 예정이다.


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