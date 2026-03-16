지식재산처는 16일 14시 정부대전청사(대전 서구)에서 ‘특허법조약(PLT) 2차 TF 회의’를 개최했다.
이번 회의에서는 PLT 가입을 위해 마련한 특허법령 개정(안)·입법계획 공유 및 방식심사·전산시스템 개편 등을 위한 부서별 세부 역할·계획에 대한 논의가 이뤄졌다. TF는 향후 세부 이행과제 검토를 중심으로 논의를 이어갈 예정이다.
kwonhl@heraldcorp.com
입력 2026-03-16 15:00:32
지식재산처는 16일 14시 정부대전청사(대전 서구)에서 ‘특허법조약(PLT) 2차 TF 회의’를 개최했다.
이번 회의에서는 PLT 가입을 위해 마련한 특허법령 개정(안)·입법계획 공유 및 방식심사·전산시스템 개편 등을 위한 부서별 세부 역할·계획에 대한 논의가 이뤄졌다. TF는 향후 세부 이행과제 검토를 중심으로 논의를 이어갈 예정이다.
[영상]“전쟁 장면 실시간?” 공유 폭발…알고 보니 AI가 만든 ‘가짜’[나우,어스]
미국과 이스라엘의 대이란 군사 작전이 이어지는 가운데 실제 전쟁 장면처럼 보이는 영상이 소셜미디어에서 빠르게 확산되면서 전쟁 상황을 왜곡하는 새로운 ‘디지털 선전전’이 벌어지고 있다는 분석이 나오며 실제 전쟁 장면처럼 보이는 영상이 소셜미디어에서 빠르게 확산되면서 전쟁 상황을 왜곡하는 새로운 ‘디지털 선전전’이 벌어지고 있다는 분석이 나온다.
‘미혼’ 김장훈 “숨겨둔 17살 딸 있다” 고백…대체 무슨 사연이길래?
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 김장훈이 거절을 못하는 성격 덕에 소중한 인연을 맺게 된 ‘딸’에 대한 사연을 공개했다. 김장훈은 지난 14일 방송된 MBN 토크 예능물 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 “거절 못한 덕에 딸까지 생겼다”며 과거 ‘숨겨진 딸이 있다’는 루머의 전말을 밝혔다. 과거 김장훈은 한 중증 장애인 시설을 방문했는데, 생후 2개월 된 영아가 수술비 5000만원이 없어 생명이 위독하다는 이야기를 전해 들었다. 그는 이를 외면하려 했지만, 결국 차를 돌려 다시 시설로 돌아갔고 병원에 수술비를 우선 외상으로 부탁하며 아이를 살려달라고 요청했다. 결국 김장훈은 병원 측의 배려로 감액된 수술비 3000만 원을 전달해 수술을 마쳤으며, 남은 금액은 시설에 기부했다. 당시 살아난 아이는 현재 17세가 돼 김장훈을 ‘아빠’라 부르며 인연을 이어오고 있다. 그는 “아이에게 실망이나 상처를 줄까 봐 기대감을 주지 않으려 정해진 날짜없이 가끔 찾아간다”며 “훗날 아이가 결혼할 때 손을
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.