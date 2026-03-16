실제 경기기록 반영…데이터 기반 팬 참여형 플랫폼化

KBO 리그의 선수·경기 기록을 기반으로 한 판타지스포츠 서비스가 시작됐다.

AI솔루션 기업 MDS테크는 미국 스포츠데이터 기업 스태츠퍼폼(Stats Perform)의 스포츠데이터를 국내 서비스환경에 맞게 연동해 KBO 판타지스포츠 플랫폼 ‘랠리픽’에 적용했다고 16일 밝혔다.

스태츠퍼폼이 제공하는 KBO 리그 선수·경기 기록을 기반으로 구축된 랠리픽은 이날 정식 출시됐다.

이를 통해 스포츠데이터 기반 서비스가 국내 야구팬들에게 제공될 것으로 기대된다. 선수와 경기 기록을 기반으로 운영되는 판타지스포츠에서는 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터가 서비스품질을 좌우하는 요소로 꼽힌다.

크라켄하우스가 운영하는 랠리픽은 실제 KBO 경기데이터를 기반으로 운영된다. 이용자는 실존 KBO 선수들로 자신만의 라인업을 구성하고 선수들이 실제 경기에서 기록한 성적이 점수로 환산되는 방식으로 다른 이용자들과 경쟁한다. 타자의 안타, 홈런, 타점 등 주요 기록과 투수의 승리, 세이브, 탈삼진, 방어율 등 다양한 경기지표가 점수 산정에 반영된다.

회사 관계자는 “랠리픽 사용자가 스태츠퍼폼이 제공하는 심층적 경기기록 및 분석을 바탕으로 자신의 전략을 조정한다. 이는 야구를 ‘보는 것’에 멈추는 것이 아니라 ‘참여하는 것’으로 경험을 확장하도록 한다”고 했다.

스태츠퍼폼은 세계 수천 개 스포츠리그의 경기데이터를 수집·분석하는 글로벌 스포츠데이터 기업이다. MLB, EPL, NBA 등 주요 스포츠리그를 포함한 다양한 스포츠산업에 공식 데이터와 분석기술을 공급한다.

MDS테크는 스태츠퍼폼의 국내 공식 파트너로, 글로벌 스포츠데이터를 국내 서비스환경에 맞게 제공한다. 이번 랠리픽 프로젝트에서는 스태츠퍼폼의 KBO 경기데이터를 플랫폼에 연동해 서비스 구현을 지원했다.

MDS테크 측은 “글로벌 수준의 스포츠데이터 기반 서비스가 국내 야구팬들에게 제공될 것으로 기대된다”고 했다.