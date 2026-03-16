‘대한민국 가치경영대상’은 고객이 실질적으로 얻고자 하는 가치에 중점을 두고, 차별화된 고객만족을 안겨준 인물‧기업‧기관 등을 발굴하여 국내외에 널리 알리기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 대한민국 경제·사회 가치를 높여온 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 대한민국 가치경영대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 이승재 음악연주로 진행되었으며 슈퍼테너 양승호·재즈보컬가수 박혜영의 축가와 아트컴퍼니 윤슬 백순재 대표의 엘렉톤 연주로 구성된 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 (재)고양국제박람회재단, 한국교육학술정보원/K-에듀파인, 부산디자인진흥원, 한국교육개발원, 벡스코, 스타벅스, GS리테일, 칸서스자산운용, 케이바이오헬스케어, 유성엔비텍, 빌리잉글리시 등 총 32개 기업/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2026 제13회 대한민국 가치경영대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 3월 13일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.