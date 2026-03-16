서울성모 장기육·부성현 “출혈 감소”

국내 의료진이 급성심근경색 환자 치료 후, 항혈소판제 유지 요법에서 체질량 지수(BMI)를 고려한 전략을 제시했다. BMI를 기반으로 약제 강도를 조절할 경우, 허혈 사건 발생률은 유지하면서도 출혈 위험을 감소시킬 수 있다는 것이다.

급성심근경색 치료 이후에도 환자들은 항혈소판제를 지속적으로 복용해야 하는데, 혈액의 응고 작용을 억제하는 약물 기전상 고강도 항혈소판제의 투여에 따른 출혈 위험 동반 문제가 있었다. 이에 따라 국내 급성심근경색 환자 치료 전략 구성 시 BMI에 따른 고려가 새로운 표준이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

16일 장기육(왼쪽) 서울성모병원 순환기내과(교신저자)·부성현(오른쪽) 의정부성모병원 순환기내과(제1저자) 교수 연구팀은 2021년 ‘란셋(Lancet)’에 게재된 항혈소판제 관련 연구 데이터에 기반해 국내 32개 센터, 환자 2686명을 대상으로 한 연구 결과를 발표했다.

대상자들은 관상동맥중재술 후 초기 1개월간 아스피린과 더불어 고강도 항혈소판제인 티카그렐러(Ticagrelor) 병용 요법을 받았다. 이후 안정화된 환자들은 아스피린 처방을 유지한 상태로 무작위 배정을 통해 ‘약제유지군’과 ‘상대적으로 저강도 항혈소판제인 클로피도그렐로의 약제변경군’으로 나뉘어 11개월간 추가 치료를 받았다.

연구 결과, 체질량지수가 28 미만인 비(非) 비만환자에서 ‘티카그렐러→ 클로피도그렐’로 항혈소판제 감량 전략은 기존 고강도 약제를 유지하는 경우와 비교해 안전성 측면에서 이점을 보였다. 세부적으로 약제를 감량한 군에서는 출혈 사건이 절반 이하(약 53% 감소) 수준으로 줄었다. 심혈관 사망·심근경색·뇌졸중·출혈을 합산한 주요 복합사건 역시 약 46% 낮게 나타났다. 반면 혈관이 다시 막히는 허혈 사건 발생률은 두 군 간에 유의미한 차이가 없었다. 효과는 그대로 유지하면서 위험만 줄인 것이다.

근저에는 티카그렐러 약제의 특성에 있었다. 티카그렐러는 혈소판에 직접 결합해 혈액 응고를 빠르고 강력하게 막는 기전으로, 심근경색 급성기 치료의 표준 약제로 자리 잡아 왔다. 그러나 강력한 효과의 이면에는 출혈 위험이 크다는 단점이 있었다.

이번 연구는 비만도가 낮은 환자에게서는 안정기 이후 굳이 고강도 약제를 유지하지 않아도 된다는 임상적 근거를 처음으로 제시했다는 점에서 의미가 있다. 이에 따라 의료 현장의 부담을 실질적으로 덜어줄 수 있다는 평가다.

장기육 순환기내과 서울성모병원 교수는 “이번 결과를 통해 인종보다는 BMI 차이로 인한 출혈 위험으로 해석할 수 있는 가설이 마련된 것”이라며 “국내 환자들을 위한 치료 전략을 구성할 때는 체질량 지수를 고려해야 한다는 새로운 임상 근거가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

고재우 기자