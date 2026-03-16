[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구도시개발공사는 지난 13일 영진건설기술교육원(대표 곽태진)과 건설 전문인력 양성 및 기술 정보 교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 급변하는 건설 환경에 발맞춰 도시개발 및 기반시설 조성 분야의 전문 인력을 체계적으로 양성하고 양 기관의 건설 기술 교류를 통해 교육의 질을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲건설기술 및 전문인력 양성을 위한 교육훈련 과정 개발 ▲최신 건설기술 및 현장 맞춤 실무교육 ▲도시개발 및 주거환경 개선을 위한 상호 협력체계 구축 ▲BIM(빌딩 정보 모델링) 활용 도시기반시설 조성 및 스마트건설 안전장비 활용 기술 교류 등에 대해 협력하기로 했다.

정명섭 대구도시개발공사 사장은 “이번 협약을 통해 지역 건설 산업을 이끌어갈 우수한 전문 인재를 양성하는 든든한 발판을 마련했다”며 “앞으로도 적극적인 기술 교류를 통해 시민들에게 더욱 안전하고 고품질의 주거 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.