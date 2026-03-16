[헤럴드경제=박혜림 기자] 스마트 기기 대표 브랜드 가민(Garmin)이 세계 수면의 날을 맞아 포켓몬 컴퍼니와 협업해 신규 Pokémon Sleep(포켓몬 슬립) 워치 페이스 ‘포켓몬 CIQ’를 출시했다고 16일 밝혔다.

포켓몬 CIQ는 사용자가 자신의 수면 습관을 보다 즐겁고 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는 워치 페이스다. 워치 페이스는 가민 커넥트(Garmin Connect) IQ 스토어에서 무료로 다운로드할 수 있으며, 피닉스(fēnix), 포러너(Forerunner), 베뉴(Venu), 비보액티브(vívoactive) 등 일부 가민 스마트워치에서 이용 가능하다.

워치 페이스는 두 가지 버전으로 제공된다. ‘포켓몬 슬립: 잠만보와 친구들’은 그린그래스 섬을 배경으로 이상해씨, 파이리, 꼬부기, 피카츄, 잠만보 등 포켓몬 캐릭터가 등장한다. ‘포켓몬 슬립: 너로 정했다!’ 버전에서는 총 48종의 포켓몬 가운데 한 종을 선택해 워치 페이스로 설정할 수 있다.

워치 페이스에 표시되는 포켓몬의 표정과 동작은 사용자의 바디 배터리 에너지 수준에 따라 달라진다. 에너지 상태에 따라 활기찬 모습부터 피곤한 모습까지 변화하는 방식이다.

또 가민 커넥트 앱에 설정된 예정 취침 시간 1시간 30분 전에는 워치 페이스가 자동으로 나이트 모드로 전환된다. 일부 가민 기기는 모바일 게임 포켓몬 슬립과 연동도 지원한다. 사용자가 가민 커넥트 앱과 포켓몬 슬립 앱을 연결하면 가민 웨어러블 기기에서 수집된 수면 데이터를 게임과 동기화할 수 있다.

가민은 세계 수면의 날을 맞아 가민 커넥트를 통해 수집된 수면 데이터 분석 결과도 공개했다. 분석 결과 한국 사용자의 평균 수면 점수는 글로벌 평균보다 낮은 수준으로 나타났으며, 연령대가 높아질수록 평균 수면 점수가 하락하는 경향을 보였다.

가민 스마트워치는 24시간 건강 모니터링 기능을 통해 수면 상태를 측정한다. 베뉴, 비보액티브, 릴리(Lily) 등 웰니스 제품군은 수면 단계 분석과 함께 수면 중 호흡수, 혈중산소포화도, 바디 배터리 등을 측정한다. 사용자는 이를 통해 수면 패턴과 컨디션을 확인하고 수면 코칭 기능을 활용해 생활 습관을 관리할 수 있다.

넬슨 첸(Nelson Chen) 가민코리아 총괄은 “세계 수면의 날을 맞아 선보이는 포켓몬 협업 워치 페이스를 통해 한국 사용자들이 좋아하는 포켓몬과 자신의 건강 상태를 보다 재미있게 이해하고, 일상 속 수면 관리 습관을 꾸준히 이어가길 바란다”고 말했다.

포켓몬 슬립 워치 페이스 및 관련 기능에 대한 자세한 정보는 가민코리아 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.