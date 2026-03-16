[헤럴드경제=문영규 기자] 세대별 라이프스타일과 생애 주기(Life Cycle)에 따라 중고차 시장에서 선호하는 차종이 엇갈리는 것으로 나타났다.

당근의 중고차 직거래 서비스 ‘당근중고차’가 16일 공개한 세대별 중고차 선호도 분석 결과에 따르면 생애 첫 차를 주로 탐색하는 20대는 실속과 스타일을 겸비한 준중형 세단에 집중한 반면, 은퇴 전후로 자영업 비중이 높아지는 60대 이상은 생업과 직결된 소형 트럭을 압도적으로 선호한 것으로 조사됐다.

당근중고차가 지난해 12월부터 올해 2월까지 이용자 조회·매물 데이터를 분석한 자료를 보면 20대가 가장 많이 조회한 차량은 현대차 아반떼였다. 2, 3위는 그랜저와 쏘나타였다.

20대는 실속과 스타일을 동시에 챙길 수 있는 국산 세단을 가장 선호했지만 BMW 5시리즈(6위)와 3시리즈(8위), 벤츠 E클래스(9위) 등 수입 세단도 10위권에 이름을 올렸다.

30대는 현대차 그랜저가 1위에 올랐다. 2위는 모닝이었다.

기아 카니발이 3위에, BMW X 시리즈가 9위에 올랐는데, 세단 중심의 선택에 스포츠유틸리티차(SUV)와 패밀리카 수요가 더해지며 선호 차종이 다양해진 것이란 분석이다.

40대에서는 카니발이 조회수 1위를 기록했고 제네시스 G80(8위), 벤츠 E클래스(10위) 등 프리미엄 세단도 상위에 올랐다.

자녀가 성장함에 따라 가족 나들이나 여행을 위한 넓은 실내 공간이 필요해지고, 경제력을 바탕으로 편의성과 사회적 지위(브랜드)를 함께 고려하는 특성이 반영된 것으로 풀이된다.

50대 이상 중장년층에선 생업을 위한 중고차 검색이 두드러졌다.

50대에서는 현대 포터(4위)가 상위권에 처음 진입했고 60대 이상에서는 포터가 1위에 올랐다. 기아 봉고(5위)와 현대 스타렉스(6위) 등 화물·다목적 차량도 상위권에 들었다.

이는 지역 기반 직거래를 통해 생업용 차량을 직접 확인하고 거래하려는 이용자 특성이 반영된 결과란 분석이다.

당근중고차 관계자는 “다양한 연령대의 이용자들이 당근중고차를 통해 각자의 라이프스타일에 맞는 차량을 활발히 탐색하고 있다”고 말했다.