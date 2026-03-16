코스피 200 기반 위클리 콜옵션 매도 연 15% 수준 옵션 프리미엄 추구

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 ‘SOL 200타겟위클리커버드콜 상장지수펀드(ETF)’를 오는 17일 상장한다고 16일 밝혔다.

‘SOL 200타겟위클리커버드콜’은 코스피200에 투자하는 동시에 국내 위클리 콜옵션을 매도해 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 목표로 하는 ETF다.

코스피200 구성 종목에서 발생하는 배당수익까지 더할 경우 추가적인 분배 재원 확보도 가능하다. 해당 상품은 분배금을 월초에 지급해 정기적인 현금흐름이 필요한 투자자들의 편의성을 높인 것이 특징이다.

타겟커버드콜 전략은 자산 일부만 활용해 목표 프리미엄을 추구하는 방식이다. 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절할 수 있어 기초자산 상승 시 높은 수준의 시장 참여를 기대할 수 있다. 월분배를 원하는 투자자들이 안정적인 프리미엄 수익을 추구하면서도 상승장에서 소외될 가능성을 낮출 수 있다는 점이 장점이다.

국내 옵션 프리미엄 수익은 세법상 비과세 대상이다. 특히 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다는 점에서 절세 측면의 매력도 크다.

일반 계좌에서 투자할 경우 해외 커버드콜 상품 대비 세금 부담을 낮추면서 매월 일정 수준의 현금흐름을 추구할 수 있다. 다만 코스피200 종목 투자에서 발생하는 배당수익 부분에 대해서는 배당소득세가 발생한다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 “최근 투자자들은 단순히 높은 분배율만이 아니라 시장 상승 참여, 안정적인 현금흐름, 세금 효율성까지 함께 고려하는 방향으로 국내주식 기반의 월배당 ETF를 선택하고 있다”며 “‘SOL 200타겟위클리커버드콜’은 국내 타겟 커버드콜 전략의 장점은 그대로 유지하면서 월초 분배라는 차별화된 구조를 더해 현금흐름 관리 편의성을 높인 상품”이라고 말했다.

이어 “월초 분배를 선호하는 투자자, 일반 계좌에서 세금 부담을 줄이며 꾸준한 현금흐름을 만들고자 하는 투자자, 그리고 상승장에서도 일정 수준의 시장 참여를 원하는 투자자들에게 유용한 선택지가 될 것”이라고 덧붙였다.