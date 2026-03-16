단지 앞 BRT 예정, 1호선 서정리역 등 삼성전자 평택캠퍼스 확장·국제학교 호재

[헤럴드경제=신혜원 기자] ㈜BS한양과 제일건설㈜은 경기도 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 오는 4월 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126가구 규모 공동주택이다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670가구(▷84㎡(이하 전용면적) 425가구 ▷101㎡ 245가구)로 조성되며, 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456가구(▷84㎡ 289가구 ▷101㎡ 167가구)를 공급한다.

단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지와 더불어 앞서 조성된 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다는 점에서 주목 받고 있다.

수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 앞에는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 정류장도 조성될 예정이다. BRT 이용시 삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교 ‘애니 라이트 스쿨’(Annie Wright Schools, 예정) 등 주요 거점으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 평택고덕IC가 가까워 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다.

단지 인근에는 민세초·민세중·송탄고가 위치해 초·중·고 12년 교육과정을 한 생활권에서 이용할 수 있다. 모두 이미 개교한 학교로, 신도시 특유의 학교 배정 리스크가 없다는 점도 강점이다. 서정리역 일대 학원가가 가깝고, 도보거리에 유치원(예정) 및 초등학교(예정) 부지도 마련돼 있다.

단지가 위치한 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 품은 자족형 계획도시로, 최근 반도체 시장이 슈퍼사이클을 맞이하면서 평택 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 지역 내 투자가 활기를 띠고 있다. 또한 평택시가 지난 1월 미국 전통 사립학교인 애니 라이트 스쿨과 고덕국제신도시 내 국제학교 설립을 위한 합의각서(MOA)를 체결하며 2030년 개교를 목표로 평택 캠퍼스 설립을 본격 추진 중이다.

단지는 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 전망이다. 비규제지역으로 주택이 있어도 1순위 청약이 가능하며, 세대주는 물론 세대원도 청약할 수 있다. 전국에 거주하는 성인(만 19세 이상)이면 청약이 가능하다.

분양 관계자는 “수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시의 내 핵심 입지로 삼성전자 확장과 국제학교 유치 등 굵직한 호재가 현실화되는 시점에 분양가상한제까지 적용돼 분양 전부터 고객들의 관심이 뜨겁다”라고 말했다.