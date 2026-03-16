[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 지난 14일 오후 6시 10분경 발생한 소공동 소재 숙박시설에서 발생한 화재와 관련해 이재민 지원에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.

구는 15일 새벽 이재민들을 임시숙소로 이동을 완료, 같은 날 오전 긴급 재난안전대책회의를 열어 후속 지원에 나섰다.

구는 화재 발생 직후 직원 80여 명을 현장에 투입해 대응에 나섰다. 김길성 중구청장도 현장에서 소방·경찰 등 관계기관과 대책회의를 진행하며 투숙객들의 안전 확보와 편의 제공에 만전을 기할 것을 당부했다.

이번 사고로 120여 명의 이재민이 발생했다. 구는 화재발생 즉시 소공동주민센터에 임시대피소를 마련, 투숙객과 피해자 지원에 총력을 기울였다.

특히 외국인 투숙객이 많은 점을 고려해 통역 자원봉사자와 외국어가 가능한 직원을 배치해 의사소통을 돕고 안내를 진행했다. 또 임시숙소 4곳을 긴급 마련해 구청 버스로 이재민 이동을 도왔다. 구는 추가 이재민 발생에 대비해 임시대피소를 지속 운영 중이다.

이재민들에게 비상식량세트와 담요, 물과 간식 등을 제공하며 상황을 세심하게 살피고 있다. 임시 숙소에도 전담 직원을 배치해 필요한 사항을 밀착 관리하고 있으며, 필요한 경우 응급구호세트도 지급할 계획이다.

아울러 현장 감식 이후 투숙객들이 개인 짐을 찾을 수 있도록 임시숙소에서 화재현장으로 구청 버스로 이동을 지원하고, 외교부와 협력해 외국인 관광객들의 안전한 귀국도 도울 예정이다.

이와 함께 병원으로 이송된 부상자에 대해서도 전담 직원을 매칭해 지원 중이다. 이송된 4명 중 경상자 1명은 퇴원했으며 나머지 3명 중 중상 2명, 경상1명으로 확인했다.

특히, 구는 외국인 관광객 방문이 많은 시기인 만큼 16일부터 게스트하우스 등 소규모 숙박시설을 대상으로 화재 안전 특별 점검을 실시한다. 또한 전체 숙박업소에 화재 예방과 안전관리 강화를 요청할 계획이다.

김길성 중구청장은 “한국을 방문한 외국인 관광객들을 포함한 이재민들이 불편을 겪지 않도록 대응과 지원에 최선을 다하고 있다”며 “관계기관과 협력해 피해자 지원과 안전 점검을 철저히 진행하겠다”고 밝혔다.