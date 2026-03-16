공간정보 분석으로 침수·붕괴 위험지역 선제 발굴 약수역~신당역 침수 취약지 집중 관리…스마트 빗물받이 설치 예정 노후 건축물 밀집한 세운5구역, 주1회 건물 기울기 등 모니터링

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 공간정보 분석을 활용해 재난 위험 관리에 나섰다.

장시간 집중 호우시 침수 위험이 높은 ‘약수역~신당역’ 일대와 노후 건축물이 밀집한 ‘세운5구역’을 중점 관리 지역으로 지정하고 선제적 대응 체계를 가동한다.

구는 먼저 침수피해 예방을 위해 관련 민원 현황과 과거 사례를 분석해 기초 데이터를 구축했다. 여기에 수치표고모델(DEM)을 활용해 지표면 경사와 빗물 흐름을 분석하고, 저지대와 오목 지형을 중심으로 침수 예측 시뮬레이션을 진행했다.

분석 결과,장시간 집중 호우시 ‘약수역~신당역’ 대로변 일대가 침수 위험이 높은 지역으로 나타났다. 남산과 매봉산 사이에 위치한 지형 특성상 빗물이 일시적으로 모이기 쉬운 구조였던 것.

구는 우기 전 해당 구간의 하수시설과 빗물받이를 집중 정비한다. 또, 빗물받이 위치를 GPS로 측량해 침수나 역류 가능성이 높은 곳을 선별하고, 수시 청소로 배수 기능을 유지할 예정이다.

이와 함께 상반기에 스마트 빗물받이 10개를 설치해 관리 효율도 높인다. 올해부터는 ‘빗물받이 명예관리자’에 지역 공인중개사들도 본격 활동하며 힘을 보탤 예정이다.

노후 건축물에 대한 안전관리도 강화한다. 세운재정비촉진지구는 전체 건축물의 73%(858동)가 1960년대 이전에 지어진 건물로, 개발 지연으로 인해 구조적 안전 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

구는 세운지구 내 노후 건축물 분포를 분석해, 목조 구조나 기와 지붕, 공실 또는 방치될 가능성이 높은 단층 건물을 중심으로 데이터를 추출했다. 이 과정에서 붕괴 위험이 높은 건물을 선별하고 선별된 건물들에 대해서는 현장조사를 진행했다.

건물 외벽 균열과 건물 기울어짐 등 상태를 점검하고, 유동 인구와 주변 상권을 고려해 재난 발생 시 인명 피해 가능성까지 함께 살폈다.

분석 결과 세운5구역이 위험 건축물 밀집도가 가장 높은 것으로 나타났다. 특히, 이 지역은 태풍이나 극한 강우 발생 시 노후 건축물 붕괴 위험이 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.

구는 세운5구역 내 건축물 5곳을 모니터링 대상으로 선정하여 건물흔들림 등을 주기적으로 측량한다. 측정 장비를 설치해 외벽 기울기와 건물 흔들림 등 정기 관측에 들어갔다. 주 1회 관측해 이상 징후 발견 시 관련 부서와 신속히 대응한다는 방침이다. 이와 함께 구역 내 하수시설물을 전수 조사해 정비, 재난 상황에 대비한 피난시설도 확보할 계획이다.

김길성 중구청장은 “기후변화로 집중호우와 같은 재난 위험이 커지고 있는 만큼 노후된 도심의 안전을 세심하게 살피는 것은 매우 중요하다”며 “공간정보를 기반으로 한 선제적 안전관리로 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.