기후부, 산림청 등 7개 부처 참여, 부처별 국제감축사업 소개 및 기업 의견 청취

[헤럴드경제= 이권형기자] 대통령직속 국가기후위기대응위원회(위원장: 김민석 국무총리, 이하 “기후대응위”)는 국제감축사업에 관심 있는 기업을 대상으로 관계부처와 함께 오는 20일 대한상공회의소에서 국제감축사업 통합 설명회를 개최한다.

본 설명회는 부처별 ’26년도 국제감축사업 예산 및 지원 내용과 양자협정 체결 현황 및 향후 계획 등을 설명한 후, 국제감축사업 관련 보험상품 소개(한국무역보험공사), 국제기구 연계․지원사업 안내(글로벌녹색성장연구소(GGGI)), 그리고 질의응답 순으로 진행한다.

기후대응위 주최로 지난 2024년부터 개최해 올해 3회째를 맞이하는 이번 행사는 기업이 부처별 지원사업 등 주요 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 각 부처에서 별도로 진행했던 설명회를 통합해 마련했다.

2026년 국제감축사업 예산은 국제감축 실적 확보를 위한 ‘설치지원사업’과 신규사업 기획 및 발굴을 위한 ‘타당성 조사’ 등 총 557억원을 편성했으며, 부처별 지원사업에 대한 세부내용은 부처별 공고 내용을 통해 구체적으로 확인할 수 있다.

홍동곤 기후대응위 사무차장은 “국제감축사업은 전 지구적 기후위기 대응에 기여할 뿐만 아니라 우리 기업의 해외 진출 기회를 확장할 수 있는 중요한 감축수단”이라며“이번 통합설명회를 통해 기업들이 국제감축사업 관련 정부 정책과 지원제도를 보다 쉽게 이해하고, 이를 바탕으로 양질의 국제감축사업 발굴 및 참여가 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.

정부는 국내 기업들이 안정적으로 국제감축사업을 추진할 수 있도록 사업 기획부터 실적 발급까지 사업 전 과정에 대한 행정적·기술적 지원을 강화하고, 이를 뒷받침하기 위한 제도 개선을 병행해 나갈 방침이다.