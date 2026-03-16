“음악은 인간을 연결하는 힘 있어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 아카데미 시상식 장편 애니메이션상을 수상했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 선정작으로 호명됐다.

눈물을 훔치며 시상대에 선 매기 강 감독은 “저처럼 생긴 캐릭터를 주인공으로 하는 영화를 늦게 만나게해서 미안하다”면서 “이제는 오래 기다리지 않아도 될 것”이라고 밝혔다. 앞서 지난 12일 넷플릭스는 ‘케데헌’의 속편 제작을 공식화한 바 있다.

이어 강 감독은 “(이 상은) 한국과 전세계의 한국인을 위한 것”이라면서 “아카데미와 여기까지 오게해 준 팬들 모두에게 감사하다”며 소감을 전했다.

크리스 아펠한스 감독은 “음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 인간을 연결하는 힘이 있다”면서 “(젊은 창작자들이) 당신의 이야기를 들려주길 바란다. 당신의 세상이 기다리고 있다”고 밝혔다.