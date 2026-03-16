광주시·광주상의·기보와 업무협약 보증료 우대, 이차보전 등 부담 완화

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 16일 광주시청에서 하나은행, 광주광역시, 광주상공회의소, 기술보증기금과 ‘광주·호남권 거점기업 육성 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 광주·호남권에 있는 중소기업의 금융 접근성을 높이고 지역 거점기업 발굴·육성을 통해 지역경제를 활성화하기 위해 마련됐다.

하나은행은 신보에 특별출연금 20억원, 보증료 지원금 10억원 등 총 30억원을 출연하고 신보는 이를 재원으로 총 1230억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다.

지원 대상은 ▷신성장동력산업 영위기업 ▷수출·해외진출기업 ▷지역기반산업 영위기업 ▷고용창출기업 등 성장 잠재력이 높은 기업이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 보증료를 0.3%포인트 차감 지원한다. 보증료 지원 협약보증으로 2년간 0.6%포인트의 보증료를 지원해 금융비용 부담도 완화한다.

광주시는 광주에 있는 기업에 기업당 3억원 한도로 2년간 연 2.0%포인트의 이자를 지원하고 광주상공회의소는 회원사를 대상으로 사업을 안내해 참여를 유도할 예정이다.

신보 관계자는 “앞으로도 광주·호남권이 첨단기술 중심의 미래 신산업 발전을 선도하는 지역으로 한 단계 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.