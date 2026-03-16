제98회 아카데미 ‘장편 애니상’ 수상

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[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 아카데미 시상식 장편 애니메이션상을 수상했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 선정작으로 호명됐다.


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