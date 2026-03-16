“나도 좋았지만 10억 줘” 女녹취록 공개…‘성추행 누명’ 뮤지컬 배우, 억울함 호소

[헤럴드경제=장연주 기자] 뮤지컬 배우 한지상(44)이 최근 성균관대학교 연기예술학과 강사 임용 철회 사태의 계기가 된 6년전 성추행 의혹에 대해 재차 억울함을 호소했다. 그러면서 피해를 입었다는 여성의 녹취록을 공개했다. 한지상은 지난 13일 자신의 유튜브채널에 “그 동안 풀리지 않았던 부분들에 대해 명확하게 말씀드리고자 영상을 촬영하게 됐다”며 지난 2020년부터 불거진 여성 팬 A씨와의 갈등 및 법적 공방 과정을 상세히 설명했다. 한지상은 당시 동료 선배를 통해 소개받은 A씨와 호감을 갖고 만남을 가졌으며, 이 과정에서 자연스러운 스킨십이 있었다고 주장했다. 그는 “2017년 같이 공연하던 선배가 인스타그램 DM을 통해 한 여성이 소개 요청을 했다며 캡처본을 건넸다”며 “여성이 본인 직업·연락처와 개인적으로 만나고 싶다는 내용을 보냈기에, 작품 끝나고 여유가 생겼을 때 연락했고 온라인상으로 연락을 나누다가 직접 만나게 됐다”고 기억했다. 그는 이어 “말이 잘 통했고 호감을 느껴