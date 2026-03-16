제98회 아카데미 ‘장편 애니상’ 수상
[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 아카데미 시상식 장편 애니메이션상을 수상했다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 선정작으로 호명됐다.
balme@heraldcorp.com
입력 2026-03-16 08:32:09 수정 2026-03-16 08:34:40
제98회 아카데미 ‘장편 애니상’ 수상
[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 아카데미 시상식 장편 애니메이션상을 수상했다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 선정작으로 호명됐다.
“하루 수입 7억, 임대료 10배”…이란戰으로 ‘대박’ 난 韓 기업
[헤럴드경제=장연주 기자] 미국과 이스라엘의 이란 공습 작전이 3주째에 접어든 가운데, 이란이 세계 최대 해상 석유 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 한국 해운사가 대박을 터뜨렸다. 블룸버그 통신은 15일 ‘이란 전쟁으로 은둔형 한국 해운 재벌의 초대형 유조건 베팅 수익이 폭발했다’는 제목의 기사에서 정태순 장금상선 회장의 아들 정가현 시노코페트로
“나도 좋았지만 10억 줘” 女녹취록 공개…‘성추행 누명’ 뮤지컬 배우, 억울함 호소
[헤럴드경제=장연주 기자] 뮤지컬 배우 한지상(44)이 최근 성균관대학교 연기예술학과 강사 임용 철회 사태의 계기가 된 6년전 성추행 의혹에 대해 재차 억울함을 호소했다. 그러면서 피해를 입었다는 여성의 녹취록을 공개했다. 한지상은 지난 13일 자신의 유튜브채널에 “그 동안 풀리지 않았던 부분들에 대해 명확하게 말씀드리고자 영상을 촬영하게 됐다”며 지난 2020년부터 불거진 여성 팬 A씨와의 갈등 및 법적 공방 과정을 상세히 설명했다. 한지상은 당시 동료 선배를 통해 소개받은 A씨와 호감을 갖고 만남을 가졌으며, 이 과정에서 자연스러운 스킨십이 있었다고 주장했다. 그는 “2017년 같이 공연하던 선배가 인스타그램 DM을 통해 한 여성이 소개 요청을 했다며 캡처본을 건넸다”며 “여성이 본인 직업·연락처와 개인적으로 만나고 싶다는 내용을 보냈기에, 작품 끝나고 여유가 생겼을 때 연락했고 온라인상으로 연락을 나누다가 직접 만나게 됐다”고 기억했다. 그는 이어 “말이 잘 통했고 호감을 느껴
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.