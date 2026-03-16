NCA·LFP 각형 배터리 2029년까지 공급 인디애나 공장서 생산 북미 유일 非중국계 각형 배터리사

[헤럴드경제=정경수 기자] 삼성SDI가 미국 에너지 기업과 대규모 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급 계약을 체결하며 북미 ESS 시장 공략을 강화한다.

삼성SDI는 미주 법인 ‘삼성SDI 아메리카’를 통해 미국의 주요 에너지 전문업체와 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

계약 규모는 약 1조5000억원으로, 삼성SDI는 올해부터 2029년까지 약 4년간 단계적으로 배터리를 공급할 예정이다.

이번 계약에 따라 공급되는 배터리는 미국 인디애나주에 위치한 삼성SDI와 스텔란티스의 합작법인 ‘스타플러스 에너지’ 공장에서 생산된다. 삼성SDI는 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리와 LFP(리튬인산철) 배터리를 순차적으로 공급할 계획이다.

삼성SDI는 기존 주력 제품인 삼원계 배터리뿐 아니라 LFP 배터리에서도 기술 경쟁력을 확보하며 ESS 시장에서 제품 포트폴리오를 확대하고 있다.

특히 최근 신재생에너지 확대와 인공지능(AI) 산업 성장으로 ESS 수요가 급증하는 미국 시장에서 입지를 빠르게 강화하고 있다. 삼성SDI는 지난해 말에도 미국 에너지 인프라 개발·운영 업체와 2조원 이상 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다.

올해 초에도 미국에서 대규모 배터리 공급 계약을 체결한 데 이어 다수의 글로벌 고객과 추가 공급 계약을 협의 중인 것으로 알려졌다.

업계에서는 삼성SDI가 안전성이 높은 각형 배터리 기술을 기반으로 ESS용 배터리 공급 계약을 잇달아 확보하면서 향후 글로벌 ESS 수주 경쟁에서도 경쟁력을 강화할 것으로 보고 있다.

삼성SDI는 현재 북미에서 유일한 비(非)중국계 ESS용 각형 배터리 업체다. 파우치형 배터리에 비해 내구성과 안전성이 높은 각형 배터리 기술을 앞세워 미국 에너지 기업들로부터 신뢰를 확보했다는 평가다.

삼성SDI 관계자는 “최근 잇단 수주는 글로벌 ESS 시장에서 삼성SDI의 기술력과 신뢰성을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 고객 프로젝트 특성과 성능 요구에 맞춘 다양한 ESS 수요에 적극 대응하겠다”고 말했다.