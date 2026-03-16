프로당구 ‘이른’ 세대교체의 시작 조건휘에 4:2 승… 2시즌 만에 3승

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘PBA 신성’ 김영원(18·하림)이 PBA 왕중왕전인 월드챔피언십 대회에서 우승했다. 18세 최연소 챔피언의 탄생으로 경험 많은 40~50대가 주류인 프로당구 무대에 이른 세대교체가 본격 시작됐다.

15일 제주시 한라체육관에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십’ PBA 결승전(7전 4선승제)에서 김영원은 조건휘(SK렌터카)를 세트스코어 4:2(10-15, 15-10, 15-8, 9-15, 15-13, 15-2)로 제치고 정상에 올랐다.

프로 통산 3번째 우승 트로피를 들어올린 김영원은 우승 상금 2억원을 획득, 누적 상금 4억6950만원을 기록하며 종전 13위에서 6위로 점프했다.

김영원은 우승 직후 진행한 기자회견에서 “말로 표현할 수 없을 정도로 너무 좋다. 지난 1월 할아버지께서 임종하시기 전에 저를 격려해주고 좋은 말씀을 남겨주셨는데, 그 말을 가슴에 새기고 이번 월드챔피언십에서 더욱 열심히 하려고 했다”고 소감을 전했다.

1부 투어 입성 두 시즌 만에 김영원은 PBA의 역사에 한 획을 그었다. 2022-2023시즌 챌린지투어(3부)에서 만 15세의 나이로 프로당구 무대에 데뷔한 김영원은 2023-24시즌 드림투어(2부)로 승격해 두 차례 준우승을 기록하며 두각을 나타냈다. 지난 시즌 1부 투어에 본격 입성한 김영원은 6차 투어(NH농협카드 챔피언십)에서 오태준(크라운해태)을 세트스코어 4:1로 제압하고 만 17세23일의 나이로 PBA 최연소 우승자로 우뚝 섰다.

이번 시즌에도 6차 투어(휴온스 챔피언십)에서 ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)를 풀세트 접전 끝에 제치며 통산 2번째 트로피를 들어올린 김영원은 만 18세4개월25일의 나이로 시즌 랭킹 상위 32명만 참가하는 PBA 월드챔피언십까지 거머쥐었다.

특히 이번 시즌 10번의 투어 중 외국 선수들이 7번을 우승하며 PBA 무대를 점령한 가운데, 김영원은 남다른 재능을 뽐내며 3쿠션 세대교체 출발을 알렸다.

경기 초반은 팽팽한 줄다리기 같았다. 1세트 조건휘가 15-10(14이닝)으로 승리하며 먼저 앞서갔지만, 김영원은 곧장 2세트에 15-10(9이닝)으로 반격에 경기를 원점으로 돌렸다. 김영원은 3세트를 15-8(9이닝)로 가져갔지만, 조건휘가 4세트에 4이닝 만에 15-9로 이기며 경기는 세트스코어2:2 다시 동률이 됐다.

5세트가 승부의 분수령이었다. 조건휘는 2이닝부터 3,6,1 연속 득점으로 10-1까지 앞섰다. 하지만 김영원은 4이닝째 하이런 8점으로 응수, 9-10 1점차까지 쫓았다. 다시 조건휘가 13-12 근소한 리드를 한 상황에서 6이닝째 득점을 놓치자, 공격권을 받은 김영원이 남은 3점을 몰아치며 15-13(6이닝)으로 승리, 우승까지 한 세트만 남겼다.

기세를 탄 김영원은 6세트에 1-0으로 앞서던 3이닝째 하이런 8점을 넣으며 9-0으로 리드, 승기를 잡았다. 반면 5세트를 내준 조건휘는 6세트에 단 2점에 그쳤다. 5이닝째 1점, 6이닝째 4점을 올려 우승까지 1점만 남긴 김영원은 8이닝째 옆돌리기를 성공시켜 15-2(8이닝)로 6세트를 끝냈다.

김영원은 이번 대회에서 조별리그 G조 첫 경기서 김준태(하림)를 세트스코어 3:0으로 돌려세웠고, 승자조서 마민껌(베트남·NH농협카드)에 1:3으로 패배해 최종전서 다시 김준태를 3:0으로 꺾고 16강에 올랐다. 16강에서는 륏피 체네트(튀르키예·하이원리조트)를 3:1로, 8강과 준결승에서 각각 응오딘나이(베트남·SK렌터카)에 3:0, 김재근(크라운해태)에 4:1로 승리하고 결승에 올랐다.