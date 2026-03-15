[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 예비후보는 15일 “포항을 지방 최고의 교육명문 도시로 조성하겠다”는 교육 분야 공약을 발표했다.

이날 박 예비후보는 “포항은 우수한 대학과 산업 기반을 갖춘 도시임에도 불구하고 공교육 경쟁력이 점차 약화되면서 학부모와 학생들의 교육 불안이 커지고 있다”며 “지역의 인적·물적 자원을 적극적으로 연계하고 연령대별 맞춤형 교육 프로그램을 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

이를 위해 박 예비후보는 포항교육재단 설립, 지역 고교의 대학 진학 역량 강화 지원, 연령대별 지니어스 교육센터 운영 등 3대 핵심 교육 공약을 제시했다.

또 전문 진학 컨설턴트를 활용해 고교생들의 학교생활기록부 관리와 대입 수시모집 경쟁력 향상을 위한 맞춤형 컨설팅을 상시 제공하고 과목별 학습법과 수시 대비 전략 등을 주제로 한 진학 전문가들의 고교 방문 특강도 활성화할 방침이다.

특히 특정 분야에 재능이 확인된 학생들에게는 심화 교육 프로그램을 제공해 잠재력을 체계적으로 키울 계획이다.

이밖에도 아이들의 원활한 학교생활 적응과 학업능력 향상, 학부모의 공교육 만족도 제고, 교직원의 업무 강도 경감을 위한 초등학교 저학년 대상 1교실 2담임제 시범 실시, 통학버스 무료 지원 등을 공약했다.

박용선 포항시장 예비후보는 “포항의 교육 경쟁력을 높이는 것은 도시의 미래 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제”라며 “경북 교육을 대표하는 포항 교육을 수도권과 경쟁하는 전국 선두권으로 높이겠다”고 말했다.