[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]문충운 국민의힘 포항시장 예비후보는 14일 현판 제막식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.

이날 행사에는 이상휘 국회의원을 비롯해 한국해운조합 문충도 회장, 이채익 이사장, 장일 장풍 2030 중앙회장, 이대공 애린복지재단 이사장, 이성환 포항뿌리회 초대회장, 정찬영 국가원로회의 정책위원장, 덕화 스님 등 포항사암연합회 임원진을 포함한 내외 귀빈과 당원, 시민 등 약 2000여 명이 참석했다.

이와 함께 국민의힘 나경원 의원과 김정재 국회의원(포항 북), 양향자 최고위원, 정우택 전 국회부의장 등도 축전과 영상 메시지를 보내 문 예비후보의 선거사무소 개소를 축하했다.

이상휘 국회의원(포항 남·울릉)은 축사에서 “문충운 예비후보는 폭넓은 식견과 능력을 갖춘 인재로 포항 발전에 필요한 지도자”라며 선전을 기원했다.

문 예비후보는 인사말을 통해 “포스코가 대한민국 산업화를 이끌었듯 이제는 포항의 신산업 지도를 새롭게 그려 대한민국 미래 산업을 선도하는 도시로 만들겠다”며 “이차전지·수소·바이오·신소재 산업을 포항의 미래 100년 먹거리로 육성하고 행정과 산업 전반에 AI 기반 디지털 혁신을 접목해 도시 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.

또 “도시 구조를 재설계해 원도심을 반드시 부활시키고 청년들이 포항을 떠나지 않고 꿈을 펼치며 머물 수 있도록 청년 벤처 생태계 구축과 청년 일자리 확보에 매진하겠다”며 “오늘 개소한 이곳이 ‘리셋 포항, 포항 대전환’을 바라는 시민들이 용광로처럼 힘을 분출하는 거점이 될 것”이라고 말했다.