[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난 13일 정부의 하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 정비 방침에 발맞춰 하천의 공공성을 회복하고 도민들에게 쾌적하고 안전한 이용 환경을 제공하기 위해 현장점검에 나섰다.

도는 이달 초 하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 정비를 위해 행정부지사를 단장으로 하는 TF를 만들어 소하천, 구거, 계곡, 세천 등 관련부서가 참여한 가운데 정비 대책을 추진하고 있다.

이날 황명석 경북도 행정부지사는 도 및 시 관계 공무원들과 함께 하천 내 평상 설치, 천막 무단 축조, 무허가 영업행위 등 불법 점용이 우려되는 중점 관리지역을 중심으로 실태를 면밀히 점검했다.

황 부지사는 치산계곡을 방문해 무단으로 설치된 평상과 천막 등 불법 시설물에 대한 강력한 계도와 행정 조치를 영천시에 주문했다.

이어 지난해 행정안전부로부터 ‘하천 불법점용 우수 정비 사례’로 선정된 경산시 대한천 현장을 방문했다.

대한천은 주민 간담회 후 적극적인 행정 지원을 하고 적극적으로 주민 계도를 해 불법 점용 문제를 해결한 모범 사례로 평가받고 있다.

황 부지사는 현장에서 직원들의 노고를 격려하고 불법 행위가 재발하지 않도록 철저한 사후 관리를 당부했다.

황명석 경북도 행정부지사는 “하천과 계곡은 특정 개인의 영리 수단이 아닌 도민 모두가 공유해야 할 소중한 자연자산”이라며 “불법 점용 행위에 대해서는 무관용 원칙을 바탕으로 엄정하게 대응해, 쾌적하고 안전한 하천 환경을 도민의 품으로 돌려드리겠다”고 말했다.