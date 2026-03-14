[헤럴드경제=김병진 기자]유영하 국민의힘 국회의원(대구 달서구갑)은 13일 천주교 대구대교구를 찾아 조환길(타대오) 대주교를 예방하고 대구 지역 공동체 화합과 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.

이 자리에서 유 의원은 “대구는 오랜 신앙과 공동체 정신을 바탕으로 어려움을 극복해 온 도시”라며 “지역이 직면한 경제 위기를 극복하고 시민들이 다시 희망을 가질 수 있도록 실질적인 정책을 추진하겠다”고 말했다.

이어 “대구가 활력을 되찾기 위해서는 경제 회생이 무엇보다 중요하다”며 “삼성 반도체 공장 유치와 삼성병원 분원 유치 등 대형 프로젝트를 통해 양질의 일자리를 만들고 지역 경제의 새로운 성장 동력을 확보하겠다”고 했다.

이에 조환길 대주교는 지역 공동체 화합과 사회적 약자를 위한 정책의 중요성을 강조하며 “지역 사회가 서로를 배려하고 함께 성장하는 방향으로 발전해 나가기를 기대한다”고 조언했다.

유영하 의원은 “종교계가 지역 사회에서 수행해 온 나눔과 봉사의 역할이 매우 크다”며 “시민의 삶을 보듬는 따뜻한 행정을 통해 대구가 다시 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.