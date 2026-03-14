[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 행정안전부가 실시한 ‘2025년 재해예방사업 추진실태 평가’에서 우수 지자체로 선정됐다고 14일 밝혔다.

2025년 재해예방사업 추진실태 평가는 전국 15개 시·도 재해예방사업장 918개소 지구를 대상으로 상·하반기 사업추진 현황과 예산 집행률, 사업 관리 실태, 안전관리 체계 등을 종합적으로 평가해 재해예방사업을 모범적으로 추진한 지자체를 선정하는 제도다.

예천군은 재해취약지역에 대한 선제적인 정비와 체계적인 사업 관리, 신속한 사업 추진 등에서 높은 평가를 받으며 우수 지자체로 선정되는 성과를 거뒀다.

군은 현재 올해 6개 지구, 211억 원을 투입해 재해예방사업을 추진 중이며 2026년 재해예방 신규사업으로 확정된 ‘진평 자연재해위험개선지구 정비사업’을 포함해 계속해서 자연재해를 예방할 수 있도록 사업을 추진할 계획이다.

지휘근 안전재난과장은 “이번 우수 지자체 선정은 재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 전 직원이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 재해취약지역에 대한 선제적인 정비와 재해예방사업을 적극 추진해 군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 예천을 만들어 나가겠다”고 말했다.