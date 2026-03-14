[헤럴드경제=채상우 기자] 전남 지역 한 고등학교 교내에서 학생들이 흡연을 해 비난을 샀다.

지난 12일 JTBC ‘사건반장’은 해당 학교 재학생 학부모 A씨가 제보한 영상을 공개했다. 영상에는 남녀 학생들이 학교 복도와 화장실 등 교내 곳곳에서 흡연하는 모습이 담겼다.

영상에서 검은색 패딩을 입은 남학생들은 담배를 피우며 학교 건물 계단을 올라갔다. 이 중 한 학생은 교실로 이어지는 복도에서도 흡연을 멈추지 않은 채 이동했다.

여학생 세 명이 화장실 거울 앞에서 담배를 피우는 모습도 있다. 이들은 춤을 추며 영상을 촬영하던 중 카메라를 향해 담배 연기를 내뿜기도 했다.

해당 영상은 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌다. 영상 속 학생들은 올해 입학한 신입생들로 알려졌다.

A씨는 “신입생 중 일부 학생들이 반복적으로 문제 행동을 보이며 학교 분위기를 흐리고 있다는 이야기를 들었다”고 말했다.

이어 “이들은 다른 학생들에게 위협적인 행동을 하거나 제지하려는 교사에게 욕설과 폭언을 하는 경우도 있었다고 한다”며 “학교 차원의 엄정한 대응이 필요해 보인다”고 했다.

A씨에 따르면 일부 학생들은 두려움을 호소하며 자퇴를 선택한 사례도 있는 것으로 전해졌다. 결국 학교 측은 논란이 된 학생들에 대해 출석 정지 처분을 내렸다.