[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 ▲산림의 경제·공익적 가치 제고와 탄소중립 실현 ▲재해 없는 건강한 산림생태계 구축 ▲임업인 소득 증대와 산림복지·휴양 가치 증진 ▲특색 있는 경관 조성과 지역 브랜드 강화 등 4대 전략을 수립하고 ‘산소카페 청송군’ 브랜드를 기반으로 기후변화 대응과 주민 삶의 질 향상, 숲의 미래 가치 확보를 위한 2026년 산림정책 방향을 발표했다.

14일 청송군에 따르면 군은 먼저 산림의 경제·공익적 가치를 높이고 탄소 흡수원을 확대하기 위해 올해 113억원을 투입한다.

조림사업 438ha(산불피해지 복구조림, 경제림 조성, 큰나무조림)와 정책숲가꾸기 775ha(큰나무가꾸기, 어린나무가꾸기, 풀베기 등)를 추진해 산림의 생산성과 환경적 기능을 강화할 계획이다.

특히 산불피해지에 벌채와 조림사업을 병행해 새로운 숲을 조성하고, 장기적으로 건강한 산림생태계를 구축할 방침이다.

또 진보면 각산리 공한지에는 17억원을 투입해 도시숲을 조성한다. 녹지공간을 확충해 주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고, 체계적인 관리를 통해 탄소중립 실현과 기후변화 대응에도 기여할 계획이다.

다음으로 ‘재해 없는 산림생태계 구축’을 목표로 59억 원을 투입한다. 산불 예방을 위해 산불진화 헬기 단독 임차와 골든타임제를 운영해 초기 대응체계를 강화하고, 산림재난대응단과 산불감시원 등 가용 인력을 적극 활용해 신속한 진화 활동으로 산림 피해를 최소화할 계획이다.

더불어 ‘소각 산불 없는 녹색마을’ 캠페인을 추진해 주민 참여를 유도하고 불법 소각행위에 대한 과태료 부과 기준을 적극 홍보하는 등 계도와 교육을 병행해 산불 예방에 대한 경각심을 높인다.

아울러 소나무재선충병 등 산림 병해충 피해 예방과 확산 방지를 위해 예방나무주사와 피해목 제거사업을 적기에 시행하고 소나무류 이동단속초소 운영과 드론 예찰을 강화해 병해충을 조기에 발견·차단한다.

이와 함께 산불피해지에 대한 사방사업도 내실 있게 추진해 산불로 인한 2차 피해를 예방하고 주민의 생명과 재산 보호에 힘쓸 계획이다.

산주와 임업인의 소득 증대 및 산림복지·휴양 가치 증진을 위해서도 96억 원을 투입한다. 임산물 생산·가공·유통 체계를 구축해 임업인의 소득 향상과 경쟁력 강화를 지원하고, 청송군 산림산업 발전과 임업인 역량 강화를 위해 청송임산물대학을 지속 운영할 계획이다.

더불어 산림휴양시설 확충, 유아숲체험원 운영, 생활권 등산로 정비 등을 통해 누구나 누릴 수 있는 산림복지 서비스를 확대한다.

특히 올해는 자연휴양림 시설 현대화 사업의 일환으로 20억원을 투입해 숙박시설을 신축하는 등 이용객 편의와 만족도를 높여 보다 나은 산림복지 서비스를 제공한다.

이와 함께 복지 사각지대에 놓인 취약계층이 산림복지바우처를 활용할 수 있도록 지원하고 청송 유아숲체험원에서 지역 유아를 대상으로 맞춤형 산림체험 프로그램을 운영해 창의력과 정서 함양에도 기여할 계획이다.

마지막으로 특색 있는 경관 조성과 지역브랜드 강화를 위해 10억 원을 투입한다. ‘산소카페 청송정원’과 ‘청송솔빛정원’을 운영해 관광객에게 다양한 볼거리를 제공하고 주민에게는 생활 속 휴식 공간을 확대한다는 계획이다.

더불어 산책로 주변에 꽃길과 화단을 조성해 경관을 개선하고, 가까운 곳에서 자연을 느끼며 쉬어갈 수 있는 힐링 공간을 확충할 예정이다.

파천면 신기리 일원에 조성된 ‘산소카페 청송정원’은 ‘산소카페 청송군’ 도시브랜드를 상징하는 대표 힐링 공간이다.

지난 2025년에는 12만명 이상이 방문한 관광명소로, 5월에는 꽃양귀비 단지를 운영해 봄 분위기를 조성하고 9월에는 백일홍 화원을 조성해 가을 정취를 더할 계획이다.

청송군 관계자는 “청송의 숲은 단순한 자원이 아니라 군민의 삶과 직결된 소중한 자산”이라며 “앞으로도 지속 가능한 산림정책을 통해 청송군을 더욱 푸르고 풍요로운 명품 산림 도시로 만들어 가겠다”고 말했다.