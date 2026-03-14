소형 무인선 수십척 투입 원거리 조종으로 폭탄 공격

[헤럴드경제=김광우 기자] 이란이 호르무즈 해협에서 연달아 유조선을 타격하는 데 성공한 가운데, 소형 무인선(드론 보트)을 낚싯배로 위장해 폭탄 공격에 성공하고 있다는 분석이 나온다.

13일(현지시간) 폭스뉴스 보도에 따르면 드론 기술 기업 드라간플라이 최고경영자(CEO) 캐머런 첼은 이란이 폭발물을 실은 원격 조종 무인 수상정을 사용하고 있다면서 세계에서 가장 중요한 해상 운송로인 호르무즈 해협에서 ‘하이브리드 전쟁’의 새 국면이 열렸다고 진단했다.

이런 경고는 영국해사무역기구(UKMTO)가 오만 인근 해역에서 지난 1일 마셜 제도 국적 유조선이 이란의 수상 드론에 피격당했다고 확인하는 등 이란이 실제로 무인 선박을 상선 공격에 활용하고 있다는 점이 속속 드러나는 가운데 나왔다.

지난 11일에도 페르시아만에서 유조선 두 척이 이란이 보낸 것으로 의심되는 원격 조종 선박의 공격을 받았다.

첼 CEO는 이란이 암호화된 무선 통신을 활용해 무인 선박을 공격에 활용하고 있을 것으로 추정하면서 한 명이 이런 배 10척을 동시에 조종해 군집 공격을 가하거나 사전 프로그램에 따라 무인 선박들이 자율적으로 목표물에 다가가 폭발할 수도 있다고 분석했다.

그는 “(호르무즈) 해협의 지리적 구조는 자살 공격형 소형 선박, 무인 수상선에 매우 적합하다”며 “이란인들은 배를 어선으로 위장할 수도 있고, 어떤 형태의 선박이 될 수도 있다”고 설명했다.

첼 CEO는 “(미군이) 전파 방해나 추적하는 게 가능하기는 하지만 이런 배가 50척이나 있다면 해안선을 따라서 폭발물을 가득 실은 20피트(약 6ｍ) 크기의 목조 어선을 찾아내기는 어려운 일”이라고 지적했다.

군사력이 열세인 이란은 세계 원유 수송량 20%가 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄해 세계 경제에 타격을 가함으로써 간접적으로 트럼프 대통령을 압박하는 전략을 구사 중이다.

이란은 자폭 무인 선박 외에도 기뢰, 드론, 지대함 미사일 등을 동원해 호르무즈 해협을 지나는 상선이나 이를 보호하려는 미국 해군함에 게릴라식 타격을 가할 수 있다.

앞서 뉴욕타임스(NYT)도 미 당국자를 인용해 미군이 기뢰 부설에 사용될 수 있는 이란 대형 함정을 여럿 파괴했지만 이란이 지난 12일부터 ‘더 작은 배’들을 사용해 기뢰를 깔기 시작했다고 보도한 바 있다.

한편, 미군이 아라비아해에서 작전 중인 에이브러햄 링컨 항공모함에 접근한 이란 선박에 발포해 격퇴한 사건도 벌어졌던 것으로 전해졌다.

CBS 방송은 미군 관계자들의 말을 인용해 이주 초반 미군이 링컨 항모에 너무 가깝게 접근해 온 이란 선박에 마크 45 함포를 쐈다고 보도했다.

함포 사격에 이어 헬리콥터가 출격해 이란 선박에 헬파이어 미사일 두 발을 발사해 명중시켰다. 이란 선박과 승무원들의 상황은 알려지지 않았다고 CBS는 전했다.