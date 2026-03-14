5월 30일 UFC 파이트나이트 같은 달 28~29일 RTU 시즌5

[헤럴드경제=조용직 기자] 올 5월 30일(이하 한국시간중국 마카오 갤럭시 아레나에서 ‘UFC 파이트 나이트: 송야동 vs 피게레도’가 개최된다.

메인 이벤트에서 UFC 밴텀급 랭킹 5위 송야동(28·중국)과 전 UFC 플라이급 2회 챔피언이자 현 밴텀급 랭킹 7위인 데이비슨 피게레도(38·브라질)의 대결이 펼쳐진다. 코메인 이벤트에서는 라이트헤비급(93㎏) 랭킹 15위인 KO 아티스트 장밍양(27·중국)이 베테랑 알론조 메니필드(38·미국)와 맞붙는다.

이 대회 메인 카드는 오후 8시에, 언더카드는 오후 5시에 생중계된다.

이와 함께 아시아 태평양 전역의 MMA 유망주들에게 UFC 진출 기회를 제공하는 토너먼트 ‘ROAD TO UFC’(RTU)는 5월 28일과 29일 갤럭시 아레나에서 이틀 밤의 대회로 시즌 5의 막을 올린다. 두 대회 모두 오후 7시에 생중계된다.

송야동(22승 1무 9패 1무효)은 2018년 이후 처음으로 중국 고향 무대로 복귀한다. 재능 있는 타격가 송야동은 KO승 9회, 서브미션승 3회, 1라운드 피니시 7회를 기록하고 있다. 그는 홈 관중 앞에서 인상적인 경기력을 선보여 UFC 밴텀급 타이틀 경쟁에서 자신의 입지를 굳힌다는 계획이다.

전 UFC 플라이급 2회 챔피언이자 위험한 피니셔인 데이비슨 피게레도(25승 1무 6패)는 KO승 9회, 서브미션승 9회, 1라운드 피니시 11회를 기록하고 있다. 그는 UFC 플라이급 최다 녹다운 기록을 보유하고 있는 그는 익숙한 마카오에서 피니시를 기록하며 톱5 랭킹 진입을 노리고 있다.

코메인 이벤트의 장밍양(19승 7패)은 RTU 시즌 1에서 놀라운 KO승을 거두며 존재감을 알렸고, 레전드 앤서니 스미스를 상대로 화려한 KO 승리를 기록하며 톱15 랭킹에 진입했다. 앤서니 스미스, 오지 디아즈, 브렌드송 히베이루를 꺾은 장밍양은 이번 경기에서 확실한 승리를 거두며 자신의 랭킹을 지키고자 한다.

장밍양과 싸우는 알론조 메니필드(17승 1무 6패)는 ‘데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)’ 시즌 2에서 KO승을 거두며 UFC에 데뷔했다. 더스틴 자코비, 지미 크루트, 에드 허먼, 폴 크레이그 등을 꺾은 바 있는 그는 장밍양을 꺾고 라이트헤비급 랭킹에 진입하는 것을 목표로 하고 있다.