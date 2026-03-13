[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구에서 30대 공무원이 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 원인 등을 조사하고 있다.

13일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 45분께 대구 수성구 범어동 수성구청사 별관 4층 사무실에서 직원 A(30대)씨가 숨져 있는 것을 환경미화원이 발견해 신고했다.

경찰조사 결과 A씨에게서 외상 등 타살 혐의점은 발견되지 않았으며 유서도 없는 것으로 확인됐다.

A씨는 전날 오후 11시께 사무실에 있던 중 자신의 휴대전화로 119에 직접 신고했다.

하지만 A씨는 대구소방본부 119상황실과 제대로 대화를 이어가지 못한 채 구토 소리만 냈던 것으로 전해졌다.

소방은 GPS 위치 추적을 통해 수성구청 인근까지 출동했지만 정확한 위치를 확인하지 못해 현장에서 철수한 것으로 파악됐다.

이후 다음날 아침 A씨가 숨진 채 발견되면서 당시 출동 과정에 대한 논란이 제기되고 있다.

경찰 관계자는 “정확한 사망 원인을 위해 부검할 예정”이라며 “A씨가 지병으로 사망했을 가능성 등 여러 사망 원인을 조사하고 있다”고 말했다.