홍익표 정무수석 “소요 파악중…국채 발행 안 해도” “유류세 인하, 더 고민 중…에너지바우처 지급 먼저” ‘美 301조 조사’엔 “예상한 수순…피해 없게 노력”

[헤럴드경제=차민주 기자] 홍익표 청와대 정무수석은 중동 상황 여파 대응을 위한 추가경정예산(추경)과 관련해 “규모는 확정되지 않았고, 추경 소요를 재정 당국이 파악하고 있다”고 밝혔다.

홍 수석은 13일 KBS 1TV ‘사사건건’에 출연해 “추경의 재정적 규모가 10조원, 20조원이라는 보도가 나오고 있는데 그건 앞서 나간 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “이번엔 여러 가지 세입 상황을 봤을 때 (추경을 위한) 국채 발행을 하지 않아도 된다”며 “필요한 부분에 충분하고 확실하게 재정적 여력을 투입한다는 방침”이라고 전했다.

유류세 인하 계획이 있는지 묻는 말에는 “지금 검토는 하고 있는데 현재로서는 조금 더 고민하고 있다”며 다소 유보적인 입장을 취했다.

그러면서 “유류세 인하보다 우선적으로 해야 할 것은 유통·물류 회사들이 경유 가격 인상에 직격탄을 맞고 있어 여기에 대한 에너지 바우처 지급을 먼저 해야 하지 않을까”라고 강조했다.

그는 “전기와 가스 요금도 일정 기간 인상 요인을 억제해야 한다”며 “에너지 공급사에 대한 에너지 바우처 지원 예산을 추경을 통해서라도 확보해야 한다”고 했다.

이날 시행된 ‘석유 최고 가격제’와 관련해선 “늦어도 한 2∼3일 내에는 (석유 제품들이) 다 최고 가격제에 기반해 안정된 가격으로 공급되지 않을까 생각된다”고 전망했다.

또한 도널드 트럼프 미국 행정부가 미 무역법 301조에 따라 한국 등을 대상으로 강제노동 생산품 수입 관련 조사에 착수한 것을 두고는 “사실은 어느 정도 예상했던 수순”이라고 말했다.

홍 수석은 “(미국의 조치가) 일부 어떤 특정 기업과 연관됐거나 한미 관계에 문제가 있어서 그런 것 아니냐고 (일각에서) 얘기하는데, 사실이 아니다”라며 “무역 수출 당국이 세심하게 준비해 우리 기업과 국민에게 피해가 가지 않도록 최선의 노력을 다하고 있다”고 언급했다.