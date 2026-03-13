- IP 경쟁력 강화를 위해…㈜탑엔지니어링 현장방문 및 간담회 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 13일 반도체·디스플레이 장비 기업인 ㈜탑엔지니어링 R&D센터(경기 성남시)를 방문하여 지식재산 관련 현장소통 간담회를 가진다고 밝혔다.

이번 간담회 개최는 최근 반도체·디스플레이 분야에서 특허소송 및 기술(영업비밀) 유출이 빈번하게 발생하고 있는 가운데, 지식재산권을 기반으로 반도체·디스플레이 장비의 국산화에 크게 기여해 온 ㈜탑엔지니어링과의 소통을 통해, 지식재산권 관련 애로사항 등 산업 현장의 목소리를 직접 청취하고, 필요한 지원 사항을 논의키 위함이다.

간담회에서 ㈜탑엔지니어링은 자사의 보유기술과 제품을 소개하고, 지식재산처는 반도체·디스플레이 분야에 대한 지원정책, 특허분쟁 및 기술유출 현황을 공유하는 등 기업의 관심사에 대한 논의도 진행한다.

지식재산처 김희태 반도체심사추진단장은 “반도체·디스플레이 장비 분야는 해당 산업의 ‘근간’을 이루는 핵심 기반산업”이라며 “앞으로도 산업 현장과의 지속적인 소통과 현장 맞춤형 고품질 심사서비스 제공을 통해, 우리 기업의 지식재산 경쟁력이 강화될 수 있도록 적극 지원 하겠다”고 밝혔다.