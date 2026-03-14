서울 서남권 첫 공립 미술관…서울 첫 공공 뉴미디어 특화 건립기록전 개최…오세훈 “서울 문화지도, 균형 갖추게 돼”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 서남권 첫 공립 미술관인 서울시립 서서울미술관이 최근 서울 금천구 독산동에서 문을 열었다. 이곳은 서울 최초의 공공 뉴미디어 특화 미술관인 이기도 하다. 최근 ‘서남권 대개조 2.0’을 발표하는 등 서남권에 부쩍 공을 들이고 있는 서울시의 행보와 궤를 같이 하는 것으로 풀이된다.

서울시립미술관은 12일 오후 오세훈 서울시장, 유성훈 금천구청장, 김홍남 전 국립중앙박물관장 등 300여 명이 참석한 가운데 서서울미술관 개관식을 개최했다고 14일 밝혔다.

서울시립미술관의 일곱 번째 분관인 서서울미술관은 연면적 7186㎡(약 2173평), 지하 2층~지상 1층으로 인근 금나래중앙공원과 경계를 최소화하고 동선을 열어 접근성을 높였다.

서울시 건축상 대상을 비롯해 여러 국내외 건축상을 받고 울릉도 코스모스호텔, 플레이스원, 탬버린즈 성수 플래그십스토어 등을 설계한 김찬중 건축가(더시스템랩 대표)가 설계했다.

서서울미술관은 서남권 중심의 지역 문화 연구, 지역·주민과의 소통으로 문화소외계층 접근성을 확장하는 열린 문화 공간을 목표로 운영된다.

뉴미디어 특화 미술관인 만큼 영상·음향·조명을 포함하는 작품, 퍼포먼스·무형의 개념미술, 인터넷 아트·코딩 아트·소프트웨어 기반 작업을 아우르는 작품을 선보일 예정이다.

다국어 안내, 쉬운 글 해설, 수어·문자 통역, 화면 해설 등을 도입해 관람 환경의 장벽을 낮추고 포용적인 전시 환경을 구축해 나간다는 계획이다.

개관을 기념해 이날부터 세마(SeMA·서울시립미술관) 퍼포먼스 ‘호흡’과 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’가 진행되고, 5월 14일 뉴미디어 소장품전 ‘서서울의 투명한 |청소년| 기계’가 개최된다.

‘호흡’은 곽소진·그레이코드·지인·김온·탁영준 등 총 27명(팀)의 작가가 참여한 개관 특별전으로, 호흡을 주제로 신체와 사회의 예술적 교차점을 탐구하고 인간과 환경을 미디어로 이해하는 작품을 선보인다.

‘우리의 시간은 여기서부터’는 서서울미술관 건립 과정을 조명하는 전시로, 김태동·무진형제·신지선·컨템포로컬 등의 작가가 참여한다.

‘서서울의 투명한 |청소년| 기계’는 대형 뉴미디어 작품 10여점을 최초 공개한다. 전시와 연계해 신체·감각·언어·학습의 상호작용을 실험하는 ‘유스 스튜디오’가 운영된다.

이외에도 6월까지 미술관 앞 잔디마당에 미술관의 정체성을 보여주는 프로젝트V의 첫 번째 야외 전시 ‘세마 프로젝트V_얄루’가 열린다. 비디오아트 작가 얄루가 설치·비디오 작품을 선보인다.

오세훈 서울시장은 “서서울미술관 개관으로 서울의 문화 지도는 완벽한 균형을 갖추고 ‘서남권 대개조’ 구상에 화룡점정을 찍게 됐다”며 “공원을 산책하듯 미술관에 들러 예술적 영감을 얻는 일상, 그 속에서 아이들이 예술가의 꿈을 키워가는 도시, 나아가 문화가 시민의 자부심이자 도시경쟁력이 되는 서울을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.