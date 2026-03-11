[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)의 핵심 사업인 ‘경북형 글로컬대학’ 지원대학에 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 선정으로 영남대는 경북도가 추진하는 ‘대학-산업-지역’ 동반성장 체계 속에서 지역 전략산업의 AI(인공지능) 기반 대전환을 이끄는 거점 대학으로서의 역할을 본격 수행하게 됐다.

경북형 글로컬대학은 미래 첨단산업 및 지역 전략산업과 연계해 대학이 주도적으로 지역 경쟁력을 높이고 국내외 우수기업 및 글로벌 기업과의 협업 기회를 확대하며 국가 고등교육정책과의 연계성을 강화하기 위해 마련된 대학 중심의 지역 혁신 생태계 조성 사업이다.

영남대는 이 사업 선정에 따라 올해부터 2029년까지(2+2년) 연간 50억원, 4년간 최대 200억원을 지원받아 AI+X(AX, AI 전환) 허브(Hub) 대학 구축을 통해 지역 전략산업 대전환을 주도할 계획이다.

또 지역 전략산업 대전환 경북 AI+X 허브 대학, 경북 최대 AI+X 실무인력 양성 대학, 세계 속 AI 공유가치 거점 대학 등 3대 목표를 설정하고 사업을 추진한다.

특히 영남대는 대학 주도로 지·산·학·연을 연결하는 AI 전환 컨트롤타워를 구축하고 대학의 교육·연구 노하우를 바탕으로 한 AI 전문인력 양성, AI 기반 선도기업(바이오, 모빌리티·ICT 분야) 고도화 지원, 청년창업 창출을 통한 미래형 첨단산업 육성 및 청년 정주 생태계 조성을 통해 지역의 지속가능발전을 위한 선순환 구조를 강화할 방침이다.

최외출 영남대 총장은 “이번 경북형 글로컬대학 선정은 영남대가 AI 기반 산업 대전환과 AI 전문인력 양성 선도 대학으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “대학의 연구 역량이 기업의 기술을 고도화하고 경쟁력을 높이는데 기여하고 AI를 기반으로 한 학문 분야별 특화 교육을 통해 학생들의 역량을 기업과 사회가 요구하는 수준으로 끌어올릴 것”이라고 말했다.