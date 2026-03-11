엄격한 교직 이수 관리자 선발 등 ‘체계적 관리’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(총장 박상철) 졸업생들이 학령인구 감소와 교원 신규채용 축소라는 악조건에도 불구하고 교원임용시험에 잇따라 합격하는 결실을 거뒀다.

영예의 합격자는 호남대학교 유아교육학과(학과장 윤민아)의 윤채은씨(20학번), 이하은씨(16학번), 송화영씨(19학번, 전남), 표소진씨(20학번, 전남), 유다빈씨(19학번, 경기도)등 5명이 국공립유치원교사에, 간호학과(학과장 김은정)의 박지영씨(20학번)와 홍예람씨(20학번)가 각각 전남과 충북교육청 보건교사에, 뷰티미용학과(학과장 나윤영)의 정아름씨(08학번)가 광주광역시교육청 중등교사 임용시험에 합격해 교사로서의 꿈을 펼치게 됐다.

교직과정을 운영하는 이들 학과들은 매년 임용자를 배출, 학과의 체계적인 교육 경쟁력과 함께 학교 당국의 체계적인 지원책을 다시 한번 입증했다.

특히 이번 시험에서 윤채은 졸업생은 전라북도교육청 수석 합격을, 이하은 졸업생은 광주광역시교육청 차석 합격을 각각 차지했다.

유아교육학과는 시험 출제 경향을 반영한 전공 심화 지도, 정기적인 모의시험 운영, 개인별 맞춤 피드백 및 상담 등을 통해 학생들이 안정적으로 준비할 수 있도록 지원하고 있다.

간호학과는 높은 국가고시 합력률 만큼이나 보건교육학 및 지역사회간호학 특화 교육을 통해 상위 우수학생을 중심으로 고난도 임용시험 준비를 지원하며 대학차원에서 교직과정에 힘을 쏟고 있다.

전북 수석 합격자인 윤채은씨는 “체계적인 학과 지도와 교수님들의 세심한 조언 덕분에 끝까지 포기하지 않고 준비할 수 있었다”며 “앞으로 유아들의 전인적 성장을 돕는 교사로서 끊임없이 배우고 성장하겠다”고 합격소감을 밝혔다.

호남대학교 윤민아 유아교육학과장은 “매년 공립 유치원 임용시험에서 다수의 합격자를 배출하며 지역내에서 독보적인 위치를 차지하고 있다”며 “학생 개개인의 노력과 함께 학과와 학교 당국이 삼위일체가 돼서 현장 중심 교육과 임용시험 대비 지도를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.