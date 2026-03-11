호주정부 “대표팀 전원에 망명 제안” 나머지는 말레이시아 거쳐 귀국길 이란축구연맹회장 “소녀들 인질로 잡아…누가 월드컵에 대표팀 보내겠나”

[헤럴드경제=김영철 기자] 국제경기 중 국가 연주에 침묵했던 이란 여자축구대표팀 선수 5명이 호주에 망명한 데 이어 호주 정부가 이란 대표팀 소속 2명의 망명을 추가로 허용했다. 이에 이란은 호주가 사실상 이들을 ‘납치’했다며 강하게 반발했다.

토니 버크 호주 내무부 장관은 11일(현지시간) 이란 대표팀의 선수 1명과 스태프 1명 등 2명이 추가로 망명 의사를 밝혀 인도주의 비자를 발급했다고 밝혔다.

버크 장관은 이 2명에게 “전날 밤 선수 5명에게 했던 것과 같은 (망명) 제안을 했다”면서 “그들이 영주 비자로 이어질 수 있는 인도주의 비자를 받고 싶다면 즉시 발급할 수 있도록 서류를 준비해 뒀다”고 말했다.

이 2명은 호주 측의 망명 제안을 수락한 뒤 나머지 대표팀 인원과 분리돼 안전한 곳으로 이송됐고, 버크 장관이 이들을 직접 만나 비자 발급 서류에 서명했다.

버크 장관은 또 나머지 이란 대표팀 인원도 시드니 국제공항에서 출국하기 전에 전원이 경호원 없이 호주 관리들과 개별 면담을 갖고 망명 여부를 자발적으로 선택할 기회를 받았다고 말했다. 이 단계에서 일부 이란 대표팀 인원은 이란의 가족과 통화해 상의하기도 했지만, 결국 아무도 망명 제안을 받아들이지 않고 출국했다고 버크 장관은 전했다.

그는 “우리가 확실히 하려고 한 것은 재촉하거나 압박하지 않는 것이었다”면서 “(이란 대표팀의) 개인들이 존엄성을 갖고 선택할 수 있도록 보장하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다. 또 호주 정부가 이란 대표팀의 출국을 막았어야 한다는 일각의 주장에 대해 “호주의 목표는 특정 결정을 강요하는 것이 아니었다”면서 “우리는 그런 나라가 아니다”고 반박했다.

나머지 이란 대표팀 인원은 전날 밤 귀국을 위해 시드니 공항을 출발, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 도착했다. 이들은 이곳에서 이란으로 돌아갈 예정이다.

앞서 전날 이란 대표팀 주장 자흐라 간바리를 포함한 선수 5명은 호주 정부에 보호를 요청했으며, 호주는 이들을 안전한 장소로 이송한 뒤 버크 장관과 면담을 거쳐 인도주의 비자를 발급했다.

인도주의 비자를 받으면 12개월간 호주에 머물면서 영주권을 신청할 수 있다.

이란 대표팀은 지난 2일 한국과의 여자 아시안컵 경기에서 국가 연주에 침묵해 이란 국영방송에서 ‘전시 반역자’로 비난받았다. 이후 대표팀은 이어진 두 경기에서는 모두 거수경례를 하고 국가를 불렀다.

이에 대해 이란축구협회 메흐디 타지 회장은 전날 국영방송에서 “안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면, 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두 명을 데려갔다고 한다”며 “몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄한 채 모든 선수에게 ‘난민’이 될 것을 종용했다고 한다”고 말했다.

그는 이어 미국과 이스라엘이 공습을 개시한 후 이란 남부 미나브 여자 초등학교에서 대규모 사망자가 발생한 사건을 언급하며 “그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다”고 비난했다.

타지 회장은 호주에 이란 대표팀의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해서도 “미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 ‘그들은 난민이 돼야 한다’는 취지의 트윗을 두 개나 올렸고, 만약 호주가 망명을 허용하지 않는다면 미국에서 망명을 허용하겠다며 협박했다”며 “미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠나. 월드컵이 이런 식이라면 제정신인 사람 중에 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보내겠는가”라고 반문했다.

그는 대표팀 선수들의 ‘국가 미제창’ 논란에 대해서는 “우리 선수들은 국가를 부르고 거수경례를 했다”고 강조했다.

이와 관련해 이란 검찰총장실은 “대표팀의 성실한 일부 선수들이 적의 음모와 악의에서 비롯된 감정적 선동에 영향을 받아 의도치 않게 행동했으나, 이들이 평온함과 확신을 가지고 조국으로 돌아오기를 권고한다”고 밝혔다고 국영방송이 전했다.

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령도 “이란은 자국민을 두 팔 벌려 환영하며 정부는 그들의 안전을 보장한다”면서 “누구도 이란 국민의 가족사에 간섭하고 어머니보다 더 친절한 보모 역할을 할 권리가 없다”고 밝혔다.