[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국전력은 ‘2025년 지속가능경영보고서’가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 ‘2024-25 비전 어워드’에서 유틸리티 부문 대상을 받았다고 11일 밝혔다. 10년 만의 대상 수상이다.

LACP 비전 어워드는 세계 기업과 단체가 발간한 연차 보고서 및 지속가능경영보고서를 평가해 시상하는 글로벌 경연 대회다.

한전은 이번 평가 총 8개 항목 중 첫인상, 메시지 명확성, 독창성, 서술방식 등 7개 항목에서 만점을 받으며 총 99점으로 전체 참가 기업 중 12위에 올랐다.

작년 한전 보고서는 전력 산업 밸류체인 전반을 아우르는 통합적 ESG 공시 체계를 구축을 위해 기존 6개 발전사로 구성된 지속가능경영보고서에 4개 자회사를 추가하고, 복잡한 에너지 정책과 전문 데이터를 도표와 사례를 활용해 직관적으로 제시해 좋은 평가를 받았다.

한전은 지난 2005년 유엔글로벌콤팩트(UNGC)에 가입한 이후 매년 지속가능경영보고서를 발간하며 ESG 경영 성과와 추진 방향을 공유하고 있다.

김동철 한전 사장은 “국내 에너지 대표 공기업으로서 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 구현하고 투명한 정보공개와 대내외 이해관계자 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.