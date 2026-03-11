- 공공주택 공사·설계·감리 계약규모, 지난해 약 6조 5000억원 대비 22.4% 증가 - 입찰브로커 반칙행위 근절, 국가인증감리제 시범사업 등 공정·고품질 정책 시행

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 11일 8조원에 달하는 ‘2026년 LH 공공주택 공사·설계·건설사업관리(CM) 발주계획’을 발표했다.

올해 LH 수요 공공주택 공사·설계·CM 발주 규모는 총 126건 8조 31억원으로, 공사 6조 9910억원, 설계 70억원, CM 1조 51억원이다. 이는, 지난해와 비교해 22.4% 증가한 규모다.

분야별로 살펴보면, 공사는 6조 9910억원 규모로 지난해보다 1조 2132억원 증가했다. 심사유형별로는 종합심사낙찰제 6조 8566억원(47건), 간이형종심제 1163억원(7건), 적격심사로 181억원(2건)을 집행할 계획이다.

CM용역은 1조 51억원(66건) 규모로 지난해보다 4749억원 증가했다. 종심제 9655억원(57건), 적격심사로 396억원(9건)을 집행한다.

반면, 설계용역은 70억원(4건) 규모로서 지난해 대비 크게 감소했다. 이는 민간참여사업 확대와 LH의 발주시기 조정 등에 의한 영향이다.

한편, 조달청은 올해 ‘공정’, ‘안전’에 초점을 두고 고품질의 공공주택을 공급할 수 있도록 제도 개선도 추진할 예정이다.

우선, 공정한 입찰질서를 훼손하는 입찰브로커의 편법 및 반칙행위 차단을 위해 입찰규정을 정비하고, 불공정 신고창구도 개설해 감시 활동을 강화할 방침이다.

또한, 안전과 고품질의 공공주택 공급을 위해 하반기부터 CM용역 입찰에 국가에서 인증한 우수감리인 보유업체를 우대 평가하는 국가인증감리제를 시범 도입키로 했다.

임병철 시설사업국장은 “조달청은 정부 주거정책을 뒷받침하기 위해 신속하고 책임감 있게 공공주택 계약업무를 수행해 왔다”며 “앞으로도 철저한 관리와 현장 중심의 제도 개선을 통해 안전하고 살기 좋은 공공주택을 공급키 위해 노력하겠다”고 밝혔다.