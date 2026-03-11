[헤럴드경제=장연주 기자] 음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 경찰 조사를 받은 가운데, 사고 당일 여러 술자리를 돌며 음주를 했다는 의혹이 제기됐다. 이재룡은 “사고 전 소주 4잔을 마셨다”고 밝혔지만, 실제 음주량은 이 보다 많았을 가능성이 제기돼, 경찰은 보완 수사에 나섰다.

10일 경찰에 따르면, 경찰은 이재룡이 사고 발생 전 복수의 술자리에 참석해 술을 마신 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 실제 음주량이 ‘소주 4잔’보다 훨씬 많았을 가능성을 염두에 두고, 이른바 ‘위드마크 공식’을 적용해 사고 당시 혈중알코올농도를 역산하는 작업을 진행 중이다.

경찰은 또 사고 직후 현장을 떠난 뒤 지인의 집으로 이동한 경위에 대해서도 집중적으로 들여다보고 있다. 아울러 음주 수치 측정을 피하기 위해 도주하거나 이후 추가로 술을 마시는 ‘술타기 수법’을 시도했을 가능성이 있는지 여부도 수사 대상이다.

다만, 이재룡은 이른바 ‘술타기’ 의혹에 대해서는 “사고 발생 전부터 예정돼 있던 약속에 참여한 것”이라는 입장을 밝혔다.

이재룡은 이날 서울 강남경찰서에 피의자 신분으로 출석해 약 4시간 동안 조사를 받았다. 조사를 마친 뒤 취재진 앞에서 “잘못된 행동으로 많은 분께 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다”고 사과했다.

그는 또 사고 직후 현장을 떠난 이유에 대해 “당시 사고를 제대로 인지하지 못했다”고 설명했다.

그러면서 사고 후 지인의 집으로 간 경위에 대한 질문에는 별다른 답변을 하지 않았다.

앞서 이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의를 받고 있다. 당시 충격으로 수십 미터에 달하는 가드레일이 파손됐지만 그는 별다른 조치 없이 현장을 이탈한 모습이 CCTV에 담겼다.

이재룡은 이후 약 3시간 뒤 인근 지인의 집에서 경찰에 검거됐으며, 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.

사건 직후 그는 경찰에 “운전 당시에는 술을 마시지 않았고 사고 후 지인의 집에서 술을 마셨다”고 진술한 것으로 전해졌다.

그러다가 이튿날 변호인을 통해 “사고 전 소주 4잔을 마셨다”며 음주운전 사실을 시인했다.

한편, 이재룡은 과거에도 술을 마시고 물의를 빚은 전력이 있다.

지난 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허 취소 처분을 받았으며, 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의 기소유예 처분을 받았다.