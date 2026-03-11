진학사 설문조사…48%가 주 1회 이상 사용

[헤럴드경제=나은정 기자] 우리나라 고등학생 2명 중 1명은 인공지능(AI)을 1주일에 한 번 이상 학습 도구로 활용하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

입시업체 진학사는 지난달 2일~11일까지 전국 고등학생을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과, 응답자 3525명 가운데 47.7%가 주 1회 이상 정기적으로 공부(수행평가 제외)에 AI를 활용한다고 답했다고 11일 밝혔다.

학생들이 이용하는 AI 서비스로는 챗GPT, 제미나이 등이 대표적으로 언급됐다.

AI 활용 빈도를 보면 ‘주 1~2회’가 25.2%로 가장 많았고 ‘주 3회 이상’이 14.4%, ‘거의 매일’이 8.1%로 나타났다. 반면 ‘전혀 사용하지 않는다’는 22.7%, ‘한 달에 1~2번 정도’는 29.6%였다. 결과적으로 고등학생의 약 절반이 매주 AI를 학습에 활용하고 있는 셈이다.

공부에 AI를 활용한다고 응답한 학생 2724명을 대상으로 이용 방식을 분석한 결과(2개까지 중복 선택), ‘개념 이해: 어려운 내용에 대해 설명 요청’이 49.7%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 문제 풀이 도움(29.0%), 지문·필기 내용 요약 및 정리(27.9%), 답안에 대한 피드백 요청(17.4%) 순으로 나타났다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 학생들이 AI를 ‘디지털 과외’처럼 활용하는 경향이 나타났다며 “특히 언제든 질문할 수 있고 즉각적인 설명을 얻을 수 있다는 점에서 AI가 학생들의 새로운 학습 보조 도구로 자리 잡고 있다”고 분석했다.