수직대피·구원열차 투입까지 단계별 복구 체계 확인

[헤럴드경제=윤성현 기자] SRT 운영사 에스알(SR)이 SRT-KTX 교차운행에 따른 탈선 사고에 대비해 터널 내 비상대응 종합훈련을 실시했다.

SR은 11일 경기도 성남시 수서평택고속선 율현터널에서 열차 탈선 상황을 가정한 유관기관 합동 비상대응 훈련을 전개했다고 밝혔다.

이번 훈련은 교차운행 중 이례사항 발생 시 대응 역량을 강화하기 위한 것으로, 에스알을 비롯해 국토교통부, 한국철도공사, 철도특별사법경찰대, 성남소방서 등 5개 기관이 참여했다.

훈련은 대전역을 출발해 수서역으로 향하던 KTX 326열차가 율현터널 4.5km 지점에서 레일 파손으로 탈선해 사상자가 발생하고 시설물이 파손된 상황을 가정해 진행됐다.

참여 기관들은 ▷신속한 상황 전파 및 수직대피구를 통한 승객 탈출 등 초기 대응 ▷환자 이송 등 인명 구조 ▷SRT 구원열차 투입을 통한 사고 열차 복구 등 단계별 조치를 점검했다.

정왕국 SR 대표이사는 “시범 교차운행 중 이례사항 대응 역량을 더욱 높이고, 향후 교차운행 확대에도 신속히 대응할 수 있도록 유관기관 협력체계를 공고히 하겠다”며 “실전과 같은 현장훈련을 지속하겠다”고 밝혔다.