서울 강북·서울 강남·수원·대구·광주 등 3월 16일부터 4월 30일까지 접수

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 오는 16일부터 4월 30일까지 서울 강북권, 서울 강남권, 수원특례시, 대구광역시, 광주광역시 등 전국 5개 지역 혼다 모터사이클 공식 딜러를 모집한다고 11일 밝혔다.

국내 혼다 모터사이클 공식 딜러는 현재 판매되고 있는 110㏄부터 1800㏄까지 혼다 모터사이클 전 모델 라인업 대상으로 판매 및 정비 서비스를 담당하는 주요 거점이다. 공식 딜러는 판매·서비스·부품 교체가 한 곳에서 이루어지는 혼다의 글로벌 서비스 정책 ‘1Roof 3S(Sales, Service, Spare parts)’를 통해 고객에게 양질의 서비스를 제공함으로써 압도적인 고객만족을 목표로 운영된다.

이번 신규 딜러 모집은 혼다 모터사이클 완성차·부품·용품 구매 및 정비 서비스 편의 향상을 위해 실시하며, 서울 강북권, 서울 강남권, 수원특례시, 대구광역시, 광주광역시 등 전국 5개 지역을 대상으로 모집한다.

모터사이클 산업에 대한 역량과 소신을 겸비한 사업자라면 누구나 지원할 수 있다. 이력서, 자기소개서, 사업의향서 등 3가지 제출서류를 모집기간 내에 이메일 또는 우편으로 접수 가능하다.

한편, 혼다는 브랜드 슬로건 ‘꿈의 힘으로 당신을 움직인다’ 아래 다양한 모터사이클을 선보이고 있다. 국내에서도 110㏄ ‘슈퍼커브’부터 1800㏄의 ‘골드윙’까지 다양한 라이프스타일을 아우르는 제품들로 차별화된 ‘펀 라이딩 문화’를 제공하며 소비자들에게 사랑받고 있다. 특히 ‘2025 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 모터사이클 부문’ 브랜드 인지도 및 충성도 평가항목에서 최고점을 획득해 23년 연속 1위로 선정됐다.

더불어 혼다코리아는 국내 모터사이클 문화 저변 확대를 위해서도 노력하고 있다. 지난해 3월 국내 최대 규모 모터사이클 안전운전 교육 전문기관 ‘혼다 에듀케이션 센터’를 오픈해 연간 1400여 명 규모로 체계적인 안전 운전 교육을 제공한다.

올해도 전국 라이더를 대상으로 매년 개최하는 ‘혼다데이’부터 트랙에서의 다이내믹한 즐거움을 선사하는 ‘트랙데이’, 혼다 모터사이클 125㏄ 이하의 스몰 펀 모델로 참여하는 ‘혼다 원메이커 레이스’ 등 다양한 고객 접점 이벤트를 펼칠 예정이다.