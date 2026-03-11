조직 간 소통 활성화 위해 팀 간 점심 교류 지원 판교 본사 로비서 팝업 홍보존 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 협업 중이거나 협업이 예정된 조직 간 소통을 지원하기 위해 팀 간 교류 프로그램 ‘우연한 시리즈’를 운영한다고 11일 밝혔다.

‘우연한 시리즈’는 평소 업무 접점이 있거나 향후 협업이 예정된 두 팀이 한자리에 모여 함께 식사하며 소통할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 타 조직 구성원과 자연스럽게 교류하며 업무적 공감대를 형성하기 위해 마련됐으며, 지난해 첫 시행 이후 임직원들의 호응에 힘입어 올해 두 번째 시즌을 운영한다.

이번 활동인 ‘우연한 짜장’은 한국앤컴퍼니, 한국타이어앤테크놀로지 등 주요 계열사 임직원을 대상으로 진행한다. 오는 18일까지 참여 신청을 받아 총 20개 팀(10개 그룹)을 선정해, 중식과 함께하는 식사 교류 기회를 제공할 계획이다.

그룹은 프로그램 홍보를 위해 경기도 판교 본사 ‘테크노플렉스’ 로비에 팝업 홍보존을 운영하고 있다. ‘우연한 시리즈’ 콘셉트를 반영한 배경 보드와 캠핑 의자·테이블을 배치해 피크닉 분위기를 조성했고, 중식 테마의 소품으로 ‘우연한 짜장’의 콘셉트를 시각적으로 구현했다. 또한 조직문화 캐릭터 ‘이노(INNO)·베이(VEI)·션(SEAN)’을 활용한 대형 풍선을 설치해 구성원들의 참여를 독려하고 있다.

캠페인 실무를 총괄하는 오윤정 프로액티브컬처 팀장은 “우연한 시리즈는 구성원들이 서로를 이해하고 협업의 기반을 다질 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 직급과 소속에 관계없이 구성원들이 유연하게 소통할 수 있는 문화를 정착시켜 그룹의 ‘관계 중심’ 기업 문화를 강화하겠다”고 말했다.

한국앤컴퍼니그룹은 앞으로도 ‘우연한 시리즈’를 시즌제 프로그램으로 지속 운영하고, 구성원 간 팀을 넘어선 협업과 소통을 활성화하기 위해 다양한 메뉴와 테마를 접목한 활동을 선보일 계획이다.