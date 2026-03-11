오는 17일까지 총 발행규모는 1800억원

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋증권은 개인투자용 국채 3월 청약을 실시한다고 11일 밝혔다.

청약은 오는 17일까지 5영업일간 진행된다. 총 발행규모는 1800억원으로 전월 대비 100억원 늘어났다.

종목별 발행금액은 ▷5년물 600억원 ▷10년물 900억원 ▷20년물 300억원이다. 10년물은 발행금액이 100억원 늘었다. 5년물과 20년물은 전월과 동일하다.

가산금리는 ▷5년물 0.2% ▷10년물 1.0% ▷20년물 1.28%이다.

만기까지 보유할 경우 세전 기준 수익률은 ▷5년물 19.27%(연평균 3.85%) ▷10년물 58.39%(연평균 5.83%) ▷20년물 158.22%(연평균 7.91%)이다.

개인투자용 국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 상품이다. 만기까지 보유시 표면금리와 가산금리를 더해 복리 방식으로 이자가 지급된다. 매입금액 2억원까지는 분리과세를 통한 절세 혜택이 주어진다.

발행 후 1년부터는 중도환매도 가능하나 표면금리에 따른 이자만 지급되며 복리이자와 이자소득 분리과세 혜택 등은 적용되지 않는다.

올 들어 두달 연속 5년물·10년물·20년물 전 종목에서 처음으로 초과 청약을 기록했다.

미래에셋증권은 “지난달 청약금액을 보면 전체 1700억원 모집에 약 4017억원이 몰려 2.36대 1의 경쟁률을 보였다”고 말했다.

종목별로는 5년물 600억원 모집에 약 1149억원이 몰려 1.91대 1의 경쟁률을 기록했다. 10년물은 800억원 모집에 약 2200억원이 몰려 2.75대 1의 경쟁률을 보였다. 20년물도 300억원 모집에 약 667억원이 몰려 2.22대 1의 경쟁률을 기록한 것으로 집계됐다.

미래에셋증권은 “재정경제부의 제도 개선을 통한 투자 매력 향상, 안정적인 자산에 대한 시장 수요, 10년물 이상의 장기물에 대한 가산금리 확대 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다”고 했다.

그러면서 “제도 개선으로 개인투자용 국채의 투자매력이 한층 더 높아져 국민의 안정적 자산 형성에 기여할 것으로 기대된다”며 “미래에셋증권은 단독 판매대행사로서 책임감을 가지고 원활한 서비스를 제공하고 더 많은 국민들이 상품에 편리하게 접근할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.