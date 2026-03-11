544마력 일렉트릭 사륜구동 시스템 오버부스트 시 666마력 정지 상태에서 100㎞/h까지 3.8초

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐는 카이엔 일렉트릭과 최상위 모델 카이엔 터보 일렉트릭 사이에 위치한 신형 ‘카이엔 S 일렉트릭’을 새롭게 공개한다고 11일 밝혔다.

카이엔 S 일렉트릭은 기본형 모델 대비 224마력의 추가 출력, 더욱 날렵한 외관 디자인, 그리고 한층 더 광범위한 옵션 사양이 특징이다.

프런트 및 리어 액슬에 각각 영구 자석 동기 모터를 장착한 드라이브 시스템을 통해 544마력의 출력을 발휘하며, 런치 컨트롤 사용 시 최대 666마력까지 시스템 츨력이 증가한다.

정지 상태에서 100㎞/h까지 가속하는데 3.8초, 최고속도는 250㎞/h다. 주행 가능 거리는 최대 653㎞(WLTP 기준)다.

카이엔 S 일렉트릭은 카이엔 일렉트릭, 카이엔 터보 일렉트릭과 같은 총 113㎾h 용량의 고전압 배터리를 탑재하며, 적합한 급속 충전소에서 최대 400㎾의 출력으로 배터리 충전 상태 10%에서 80%까지 16분 이내에 충전할 수 있다.

카이엔 S 일렉트릭은 볼케이노 그레이 메탈릭 컬러의 모델 전용 프런트 및 리어 에이프런이 특징이며, 인서트와 디퓨저는 외관 컬러와 동일하게 마감된다. 외관 디자인은 20인치 카이엔 S 에어로 휠로 완성된다.

또한, 기존에는 터보 모델에서만 제공되던 옵션을 선택할 수 있다. 포르쉐 토크 벡터링 플러스는 더 정밀한 주행 성능을 제공하며, 프리미엄 서스펜션 시스템인 포르쉐 액티브 라이드는 차체 움직임을 일정하게 유지해 탁월한 주행 안정성을 보장한다. 옐로우 컬러의 브레이크 캘리퍼가 적용된 고성능 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크 (PCCB) 시스템과 스포츠 크로노 패키지도 선택 가능하다.

푸시 투 패스 기능을 사용하면 10초 동안 최대 122마력의 추가 출력을 사용할 수 있다. 내장된 트랙 모드는 배터리를 목표에 맞춰 사전 컨디셔닝해 트랙 주행 시 극대화된 성능을 보장한다.

모든 카이엔 일렉트릭 모델과 마찬가지로 카이엔 S 일렉트릭 역시 다양한 맞춤 구성이 가능하다. 13가지 외장 색상과 다양한 인테리어 및 액센트 패키지를 통해 폭넓은 개인화 옵션을 제공한다.

신형 카이엔 S 일렉트릭 모델의 국내 판매 가격은 1억6380만 원이며, 국내에는 2026년 하반기 출시될 예정이다.