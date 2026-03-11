등단 문인 대상 1명 선발…5월부터 7개월간 활동

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 시민들의 문학 향유 기회를 확대하고 지역 문학 활성화를 위해 백호문학관에서 활동할 문학상주작가를 모집한다.

나주시는 ‘2026년 문학상주작가 지원사업’에 선정된 백호문학관에서 상주작가로 활동할 문인을 모집한다고 10일 밝혔다.

접수 기간은 오는 3월 23일 오후 7시까지이며 한국문화예술위원회 온라인매칭박람회(https://munjang.or.kr/munhakcurator)에 접속해 백호문학관에 신청서를 제출하면 된다.

서류전형과 면접전형을 거쳐 최종 1명을 선발하며 선정된 작가는 오는 5월부터 11월까지 7개월 동안 백호문학관에 상주하며 시민들을 대상으로 문학 프로그램을 운영하게 된다.

지원 자격은 등단했거나 개인 창작집을 1권 이상 발간한 문인으로 시민 대상 문학 프로그램 운영이 가능한 문인이다.

상주작가로 선정되면 7개월 동안 급여와 4대 보험, 출장비 등이 지원되며 독립된 집필 공간에서 창작 활동을 할 수 있고 주 2회 재택근무도 가능하다.

백호문학관은 상주작가와 협의해 작가 탄생, 책 읽는 토요일, 시를 그리다, 재봉틀과 자전거, 나주스토리 등 청소년과 성인, 어르신이 참여할 수 있는 다양한 문학 프로그램을 운영할 계획이다.

나주시 관계자는 “백호문학관에서 시민들과 함께 문학 프로그램을 운영할 역량 있는 문인들의 많은 지원을 기다린다”며 “다채로운 프로그램을 통해 시민들의 문학 체험 기회가 더욱 확대되길 기대한다”고 말했다.