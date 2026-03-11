‘JEC WORLD 2026’ 참가 글로벌 모빌리티 경량화·안전성 강화 기술력 공개

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화첨단소재는 10일(현지시간)부터 12일까지 프랑스 파리에서 열리는 ‘JEC WORLD 2026’에 참가해 전기차용 경량복합소재 통합 솔루션을 선보인다고 밝혔다.

‘JEC WORLD 2026’은 전세계 50개국의 1350여 업체에서 약 4만5000명이 참가하는 세계 최대 규모의 복합소재 전시회로, 복합 소재 산업의 최신 기술과 글로벌 트렌드를 확인할 수 있는 자리다.

한화첨단소재는 미래 모빌리티의 핵심 과제인 경량화와 안전성에 초점을 맞춘 다양한 복합소재 부품을 통해 글로벌 완성차 업체들과의 접점을 확대하고, 친환경·전동화 흐름에 부합하는 기술 리더십을 강화해 나간다는 계획이다.

한화첨단소재는 미래 모빌리티의 핵심 과제인 경량화와 안전성에 주목한 다양한 제품군을 집중 소개한다.

주요 전시품인 경량 시트 쿠션 프레임은 한화첨단소재의 독자적인 복합소재 설계 및 공정 기술을 바탕으로 한다. 기존 금속 소재 대비 무게를 줄이면서도 요구 강도와 강성은 유지해, 글로벌 양산 모델의 연비 및 주행거리 효율 향상에 기여하고 있다.

특히 구조 최적화 설계를 통해 부품 두께와 중량을 동시에 줄이면서도 충돌 안전성과 승객 보호 성능을 확보해, 경량화와 안전성을 모두 만족하는 솔루션으로 평가받고 있다.

또한 전기차 전용 프렁크(Frunk)와 전기 트럭용 복합소재 베드 등 실제 양산 차량에 적용 중인 다양한 부품을 선보인다. 복합소재의 자유로운 성형성과 내충격성, 내식성 등의 장점을 살려 설계된 이들 부품은, 적재 공간 활용성과 디자인 자유도를 높이는 동시에 차체 경량화와 내구성 향상에 기여한다.

한화첨단소재는 전기차 배터리 보호를 위한 차세대 솔루션으로 개발 중인 배터리 하부 구조와 상부 케이스도 함께 공개한다. 일체형 설계를 통해 부품 수를 최적화하고 약 20%의 경량화를 구현했을 뿐 아니라, 배터리 화재 시 열폭주 확산을 늦출 수 있는 소재 기술과 전자파 차폐 성능을 적용해 전기차 안전성을 보완하는 데 집중했다.

이 밖에도 헤드라이너, 언더커버, 유니-머티리얼 러기지 보드 등 차량 내외장 곳곳에 적용 가능한 복합소재 제품들을 전시해, 미래 모빌리티 시장의 다양한 요구에 부합하는 대안을 제시한다.

한화첨단소재 관계자는 “이번 전시는 글로벌 완성차 파트너들과 함께 전기차의 경량화와 안전성을 높일 수 있는 기술적 접점을 모색하는 자리가 될 것”이라며 “변화하는 모빌리티 시장 환경에 맞춰 복합소재를 활용한 실질적인 솔루션을 지속적으로 제안하며 글로벌 시장과의 협력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.