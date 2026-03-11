[헤럴드경제=조용직 기자] 문화체육관광부 최휘영 장관은 11일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽이 열리는 이탈리아를 방문해 선전하는 우리 국가대표 선수단을 격려하고 현지 지원 상황을 점검한다.

패럴림픽 한국 대표팀은 스노보드 남자 크로스 종목에서 이제혁이 동메달을 딴 것을 시작으로, 김윤지(19·BDH파라스)가 바이애슬론과 크로스컨트리에서 각각 금메달과 은메달을 목에 걸며 이미 목표를 초과달성했다.

최휘영 장관은 휠체어 컬링 4인조 경기장을 찾아 선수들의 선전을 기원하며 바이애슬론 남녀 스프린트 경기장도 찾을 예정이다.

또 선수촌에서 고된 훈련을 견뎌온 선수들을 만나 애로사항을 듣고, 선수단 상황실과 의료지원 시설 등이 차질 없이 운영되는지 확인한다.

코리아하우스도 방문할 예정인 최 장관은 한식 급식 지원센터 현황과 장비 수리 센터 등을 살피고 현지에서 묵묵히 지원하는 관계자들을 격려한다.

최 장관은 “이탈리아의 거친 설원 위에서 선수들이 보여주는 금빛 레이스는 우리 국민 모두에게 장애를 넘어선 투혼의 가치를 증명하고 있다”며 “대한민국 국가대표 자부심으로 구슬땀을 흘린 선수들의 노력이 헛되지 않도록 대회가 끝나는 순간까지 선수들의 건강과 안전을 최우선으로 챙기고 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.