기본형 건축비 6개월 만에 2.12% 인상… 향후 분양가 상승 압력 확대

서울5호선 연장 확정·한강시네폴리스 개발 진행… 주거 가치 상승 기대

최근 분양가 상한제 적용 아파트의 분양가 산정 기준이 되는 기본형 건축비가 또 다시 인상되면서 향후 신규 분양 단지의 분양가 상승이 불가피할 것이라는 전망이 나오고 있다. 이에 따라 분양가가 이미 확정된 기존 분양 단지로 수요자들의 관심이 이동하는 분위기다.

국토교통부는 지난 27일 분양가 상한제 주택에 적용되는 기본형 건축비를 직전 고시(지난해 9월 15일)보다 2.12% 인상한다고 밝혔다. 이에 따라 기본형 건축비(16~25층 이하, 전용면적 60~85㎡ 지상층 기준)는 ㎡당 217만4,000원에서 222만원으로 상향 조정됐다. 평당으로 환산하면 약 732만6,000원 수준이다.

기본형 건축비는 분양가 상한제가 적용되는 주택의 분양가 상한을 구성하는 핵심 항목 중 하나로, 국토교통부가 매년 3월과 9월 두 차례 고시한다. 건축비와 자재비 상승 등이 반영되기 때문에 기본형 건축비가 오르면 향후 공급되는 아파트 분양가 역시 상승 압력을 받을 수밖에 없다.

실제로 기본형 건축비는 최근 몇 년 사이 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있다. 2024년 3월 ㎡당 203만8,000원으로 200만원을 넘어선 이후 고시 때마다 상승세가 이어지고 있다.

이 같은 상황 속에서 분양가가 이미 확정된 기존 분양 단지들이 상대적으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있다는 분석이 나온다. 향후 분양가 인상 가능성이 커질수록 현재 분양 중인 단지의 가격 메리트가 부각될 수 있기 때문이다.

이러한 흐름 속에서 경기도 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 산업단지 일원에 공급된 ‘오퍼스 한강 스위첸’도 잔여 세대를 대상으로 선착순 분양을 진행 중이다.

KCC건설이 시공하는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 전용면적 84~99㎡ 총 1,029가구 규모로 조성된다. 한강시네폴리스 내에서도 실제 거주를 전제로 한 대규모 아파트 단지로, 일부 세대에서는 한강 조망도 가능하다.

특히 단지가 들어서는 한강시네폴리스 도시개발사업은 주거 기능 확대와 생활 인프라 확충이 추진되며 향후 약 7,000가구 규모의 한강변 주거벨트로 재편될 전망이다. 숙박·상업 중심이던 토지 이용 계획이 일부 주거 중심으로 조정되면서 정주 여건 개선 기대감도 커지고 있다.

교통 여건 개선 기대감도 커지고 있다. 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사를 통과하면서 수도권 서부권 광역교통망 확충이 가시화되고 있기 때문이다. 해당 노선은 서울 방화차량기지에서 인천 검단을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 약 25.8㎞를 연결하는 계획으로, 총사업비는 약 3조5,587억원 규모다. 목표 개통 시점은 2031년이다.

여기에 인천도시철도 2호선의 김포 연장 사업도 추진이 논의되고 있다. 한강시네폴리스 일대에 신설역이 계획돼 있어 향후 두 노선이 모두 구축될 경우 서울5호선과 인천2호선을 동시에 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 갖추게 될 가능성이 거론된다.

이처럼 도시 개발과 교통망 확충 기대감이 맞물리면서 향후 지역 주거 가치 상승 가능성도 거론된다.

단지는 분양가 상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 확보했으며, 발코니 확장비도 약 600만원대로 책정돼 추가 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다. 전매제한은 3년이지만, 해제 시점이 입주 시점보다 앞서 입주 전 매매가 가능하다.

업계 관계자는 “분양가 상승 가능성이 커지는 상황에서 가격이 확정된 기존 분양 단지의 가치가 상대적으로 부각될 수 있다”며 “교통망 확충과 도시 개발이 진행되는 지역의 경우 향후 주거 가치 상승 가능성까지 고려한 수요 유입이 이어질 가능성이 있다”고 말했다.

오퍼스 한강 스위첸의 견본주택은 김포시 장기동 일원에 있으며, 입주는 2028년 8월 예정이다.